CEO da Nestlé Brasil: 'Às 18h eu vou embora do escritório, não importa o que aconteça'

Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, tem uma regra de ouro que segue à risca: chegar cedo e sair cedo do trabalho.

“Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Acordo todos os dias de manhã cedo e chego no escritório às 7h”, contou Melchior ao podcast De Frente com o CEO, da EXAME.

A agenda matinal não é por acaso. Com uma companhia de origem europeia, Melchior explica que prefere limpar as pendências antes da primeira reunião diária com a diretoria, que acontece às 8h da manhã.

“Isso acelera muito a organização. Temos uma velocidade de reação muito rápida para tomar decisões”, afirma.

Mas, se a manhã é de aceleração, o fim do expediente tem hora marcada. “Aconteça o que acontecer, às 18h eu vou embora. Se chegou 18h, acabou, vou embora”, disse. O motivo é um compromisso pessoal que cumpre religiosamente há 15 anos: sua aula de yoga às 18h30 em casa.

“Yoga trabalha músculos, flexibilidade, mas principalmente a mente e a respiração. Me ajuda a sinalizar para o corpo que o dia acabou”, diz o executivo. Segundo ele, a prática é um “colchão” que separa a rotina intensa da vida pessoal, ajudando a preservar o equilíbrio.

Veja também: ‘Nunca tínhamos visto uma inflação assim’, diz presidente da Nestlé Brasil sobre o cacau e café

Disciplina no trabalho, disciplina na vida

Com 37 anos de carreira dentro da Nestlé — iniciada como trainee nos anos 1980 — Melchior já liderou operações em países como México e Costa Rica, até assumir o comando no Brasil em 2018. Hoje, está à frente de uma equipe de mais de 30 mil funcionários diretos e responde pela terceira maior operação da Nestlé no mundo.

No Brasil, a Nestlé tem 18 unidades industriais em operação, localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Além disso, conta com 12 centros de distribuição e mais de 70 brokers, responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição.

Para liderar uma empresa deste tamanho, Melchior afirma que conseguiu chegar ao topo por apostar em duas práticas: protagonismo e disciplina.

“Somos o responsável pela nossa própria carreira. Muitas vezes ficamos esperando que algo aconteça, mas precisamos trabalhar por nós mesmos. Somos protagonistas do nosso filme, e cabe a nós cuidar da nossa trajetória", afirma o CEO.

Para ele, fazer bem o que temos que fazer, não é o suficiente para crescer na carreira. "Precisamos comunicar o que pensamos. Ninguém adivinha o que está na nossa cabeça. Por isso, é essencial dar a nossa opinião, mesmo correndo riscos”, afirma o CEO.

Veja a entrevista completa no podcast "De frente com CEO", da EXAME: