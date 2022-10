Carreira pública sofre perda de benefícios ao longo dos últimos anos

* Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Atom

Nos últimos anos houve uma mudança no cenário dos funcionários públicos do país: falta de reajustes salariais, perda do poder de compra, corte de benefícios e, atualmente, uma reforma administrativa segue para aprovação.

Quais mudanças aconteceram para o servidor público?

Umas das propostas da PEC 32 para os servidores públicos inclui a possibilidade de redução dos salários, fim da estabilidade e abertura de brechas para a corrupção.

Atualmente, a reforma está sob votação e segue sendo alvo de críticas por parte de servidores e sindicatos.

Desde a reforma da Previdência, os servidores fazem uma contribuição previdenciária alta para a média da classe de 17% sobre a remuneração mensal, podendo ser elevada ainda por contribuição extraordinária em 20 anos para cobrir déficit do Regime Próprio dos Servidores Públicos da União.

Existe ainda uma Medida Provisória 1.119 sendo analisada que passará a exigir 40 anos de tempo de contribuição, com prejuízo de 12% para os servidores homens, 25% para as servidoras mulheres e 37% para os professores e os servidores deficientes e em atividades de riscos.

Nos últimos anos também houve a diminuição dos concursos públicos, corte de funcionários e substituição de professores e servidores por empresas e/ou cooperativas.

Ainda vale a pena ser funcionário público? Qual seria a melhor opção de carreira hoje?

Seguir carreira pública sempre foi um sonho de muitos brasileiros que almejavam altos salários e a estabilidade que o setor oferece.

Porém, com a quantidade menor de concursos, se tornar servidor está cada vez mais difícil.

A pandemia também foi responsável pelo congelamento da liberação de editais e após o período, houve um aumento da busca pela carreira pública.

O desemprego e a redução de salários fez uma boa parcela da população buscar uma vida melhor no setor, mas, com a liberação de editais ainda pequena, a concorrência aumentou.

A alta concorrência, a escassez de concursos e as mudanças promovidas por várias reformas nos últimos anos, fizeram com que muitos brasileiros olhassem para a carreira pública como uma meta distante e não tão promissora.

A boa notícia é que, para quem deseja se tornar um funcionário público, podem existir outras opções de carreira mais lucrativas e que oferecem estabilidade.

E para quem já é servidor e sofre com as mudanças, também existe uma opção de proteger os seus ganhos e ainda aumentar o salário.

E como fazer isso? Aprender a investir no mercado financeiro pode ser a grande salvação para aqueles que buscam escapar dos danos causados por reduções salariais e crises econômicas.

Considerado plano B por vários magnatas e pessoas de sucesso, os investimentos podem colocar dinheiro no seu bolso e ainda te proporcionar segurança.

E como ganhar dinheiro com investimentos?

Hoje, existem diversas maneiras para diferentes perfis de pessoas.

Se você é mais conservador e não quer correr riscos, pode investir em renda fixa ou fundos imobiliários com dividendos caindo na sua conta todo mês.

Se você é mais arrojado e busca ganhos maiores, a Bolsa de Valores ou o mercado de criptomoedas podem ser ótimas opções de ganhos altos em pouco tempo.

Como aprender a investir e ganhar dinheiro, de forma segura e profissional?

A empresária Carol Paiffer é especialista quando os assuntos são: investimentos e Bolsa de Valores. Ela hoje é uma dos tubarões do Shark Tank Brasil e é a atual CEO da Atom S/A, maior mesa de traders da América Latina.

São mais de 17 anos de experiência no mundo dos investimentos, e ao longo de sua jornada resolveu ensinar o método que ela mesma desenvolveu após construir um patrimônio multimilionário.

Atualmente, ela realiza diversos treinamentos gratuitos e online para capacitação de novos profissionais do mercado financeiro e ainda ensina a investir de forma prática e didática.

Um desses eventos já está acontecendo! E você pode escolher participar agora mesmo:

A proposta desse evento é que você aprenda:

Tudo sobre um trader (o que é, quanto ganha e o que precisa para ter sucesso).

Você vai aprender a olhar para os gráficos e fazer uma análise técnica;

Vai aprender o gerenciamento de risco usado pela própria Carol Paiffer, para garantir a maior segurança para o seu patrimônio;

O que você precisa fazer para poder operar usando o capital da Carol Paiffer, ao invés do seu;

Existe pré-requisito para começar a investir?

Qualquer pessoa pode investir, basta ter um computador ou celular com acesso à internet.

Além disso, com apenas R$ 10 você consegue comprar ações na Bolsa de Valores e começar a operar.

