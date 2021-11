Bolsa lança curso de capacitação para negros sobre mercado financeiro

A B3, empresa que coordena a bolsa de valores brasileira, anunciou um programa de capacitação no mercado financeiro, com foco em educação financeira e empregabilidade, gratuito e online, voltado para pessoas negras.

O curso tem uma trilha de desenvolvimento dividida por módulos que contemplam desde conteúdos sobre como organizar as próprias finanças e realizar investimentos, como voltados à teoria sobre os mercados financeiro e de capitais.

Quem concluir essa etapa com bom aproveitamento estará habilitado para passar para a segunda fase., em serão localizadas as pessoas que se identificam e têm interesse em atuar profissionalmente no mercado financeiro.

As 200 pessoas selecionadas passarão, então, por um desenvolvimento de competências comportamentais, plano de carreira e preparação para entrevistas de emprego.

Os cerca de 60 alunos que se destacarem serão reconhecidos com uma bolsa para cursos preparatórios de importantes certificações do mercado financeiro, como CPA 20 (distribuição de produtos de investimento para clientes de alta renda e institucionais), PQO (Programa de Qualificação Operacional) e CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento), entre outras.

A B3 também contratará alguns dos alunos que passarem para a etapa de entrevistas, independentemente de serem ou não contemplados com bolsas para as certificações.

Inscrições: até o fim de dezembro, por este link