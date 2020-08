O Banco Safra abre as inscrições para a nova temporada do Desafio Safra Top Gestor nesta quarta-feira, 05.

A missão dos universitários na quarta edição do programa será analisar o cenário nacional e internacional, avaliando riscos e oportunidades para montar uma carteira de fundos multimercados. A iniciativa funciona como uma escola de formação de gestores.

Para participar, é necessário organizar grupos de 2 a 4 integrantes, todos devem ser universitários entre o segundo e o último ano da graduação. Cada membro deve fazer sua inscrição até o dia 26 de agosto e realizar os testes de conhecimentos gerais e de lógica.

A divulgação dos aprovados acontece no dia 31 de agosto. Na inscrição, uma pessoa fica identificada como representante do grupo e receberá o status de sua participação.

No dia 10 de setembro começa o verdadeiro desafio com um bootcamp. Até dezembro, os grupos passam por avaliações mensais de acordo com a rentabilidade dos fundos e de suas análises mensais do cenário.

Na final, em janeiro, os grupos com as melhores posições irão apresentar seu trabalho para uma banca de especialistas do Safra.

Além da experiência e aprendizado em todo o processo, os estudantes têm a oportunidade de trocar experiências com executivos do banco e ficam expostos a oportunidades de carreira. Nas últimas edições, mais de 130 participantes foram contratados.

Quem se destacar, mesmo que não alcance a final, pode ser convidado para o programa de carreira da companhia.

Para o grupo vencedor, o prêmio será de R$ 20.000 e a participação no programa Summer Job do banco em janeiro. Os membros também terão dois dias de experiência de trabalho virtual no Safra e no Valor Econômico, parceiro na realização do desafio.

O segundo lugar recebe prêmio de R$ 10.000 e um dia de trabalho no Safra. E o terceiro lugar, R$ 5 mil.

Para saber mais sobre o desafio e realizar as inscrições, confira o site.