Apsen Farmacêutica tem 160 vagas, com seleção que usa inteligência artificial

A Apsen Farmacêutica está com um processo seletivo digital para contratar 160 profissionais. O modelo, criado em parceria com a startup Taqe, terá uma plataforma com testes comportamentais, quiz ao vivo, e inteligência artificial para a seleção dos candidatos.

Não será necessário ter experiência em vendas na indústria farmacêutica para concorrer às vagas. Em parceria com startup Taqe o projeto interativo utiliza inteligência artificial para a seleção. Para deixar o processo mais diversificado, não será necessário ter experiência em vendas na indústria farmacêutica para concorrer às vagas, poderão se candidatar profissionais de outros segmentos, o que é considerado um diferencial no setor.

Os candidatos passarão por um processo com dinâmicas online, testes de raciocínio lógico e conhecimentos gerais. Haverá também interatividade com o público interno, em que os próprios colaboradores da companhia participarão da seleção dos profissionais.

As inscrições já estão abertas para 160 vagas em todo o Brasil para o cargo de propagandista farmacêutico, com início previsto para junho de 2021. Cada candidato pode concorrer a no máximo duas vagas, que sejam próximas de sua região, e para isso é preciso ter mais de 18 anos, nível superior completo e experiência em vendas/comercial.

Inscrições: até 9 de março pelo link