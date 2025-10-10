Administração segue entre os cursos mais procurados do Brasil – e atrai uma nova geração de jovens

A graduação em Administração segue entre os cursos mais procurados do Brasil. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2024, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o curso registrou 653 mil matrículas – número não muito atrás das 655 mil matrículas realizadas em 2023.

Os dados mostram que o interesse pela área de negócios continua entre os jovens, especialmente entre aqueles que associam a formação à possibilidade de atuar em diferentes setores, empreender e liderar projetos com impacto.

Especialistas do Semesp, entidade que reúne instituições de ensino superior, apontam que esse movimento está ligado a uma valorização crescente das competências amplas, como pensamento crítico, comunicação e tomada de decisão, e não apenas de habilidades técnicas.

Nova geração interessada em negócios

Entre os novos nomes que reforçam essa tendência está Bruna Kohler, de 18 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio em São Paulo. Parte de uma geração conectada e curiosa, ela vê o mercado de negócios como um espaço de criatividade e propósito.

Até pouco tempo atrás, Bruna sonhava em seguir carreira em Arquitetura. Mas tudo mudou depois que participou do Next Gen, programa da Escola de Negócios Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos, com experiências práticas em tecnologia, empreendedorismo e inovação.

"Meu plano inicial era arquitetura. Mas depois do Next Gen, eu mudei de ideia e agora quero fazer Administração. Eu quero muito na Saint Paul, já fiz a minha inscrição" Bruna Kohler, estudante de 18 anos

O programa, segundo ela, abriu novos horizontes sobre o que significa trabalhar com negócios. “Eu vi que tinha mais portas pra gente ir, mais oportunidades. Eu me identifiquei com essas coisas de criar. Tudo lá envolvia criatividade e a gente se incentivava muito”, diz.

Bruna Kohler, de 18 anos, conheceu o universo dos negócios ao participar do programa Next Gen, da Escola de Negócios Saint Paul

Futuro global

A escolha por Administração também tem relação com o desejo de construir uma carreira internacional. “Acho que multinacional pra mim seria melhor, porque eu tenho certificado de alemão, e isso ajuda a entrar”, explica.

Filha de um empresário e inspirada pela mãe, que considera sua principal referência de resiliência, Bruna vê na área de negócios uma forma de unir criatividade, estabilidade e propósito.

“Minha mãe é minha principal referência. A gente passou por várias coisas e ela sempre se mostrou muito resiliente. Acho que pra ter uma empresa ou trabalhar numa empresa também precisa disso”, afirma.

O novo olhar da Saint Paul para a formação em Administração

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.