8 prompts do ChatGPT que os profissionais mais cobiçados do mercado estão usando

A diferença entre usar IA como curiosidade e como alavanca profissional está na sofisticação das perguntas.

Profissionais valorizados pelo mercado utilizam o ChatGPT para simular decisões, revisar raciocínios e identificar oportunidades invisíveis.

Abaixo, oito prompts que vêm ganhando espaço em ambientes corporativos.

8 prompts para usar na rotina de trabalho

“Quais habilidades desse setor tendem a se tornar obsoletas nos próximos 5 anos?” “Se eu quisesse dobrar minha relevância profissional em 24 meses, que competências deveria priorizar?” “Avalie meu currículo sob a ótica de um headhunter de multinacional.” “Quais indicadores realmente importam nesse cargo?” “Simule uma entrevista difícil para essa posição.” “Identifique fragilidades nesse plano estratégico.” “Transforme esse projeto técnico em narrativa executiva.” “Quais decisões que estou evitando podem estar limitando meu crescimento?”

Profissionais cobiçados não trabalham mais horas. Trabalham com mais clareza. Usar IA como ferramenta de diagnóstico, simulação e refinamento estratégico cria vantagem incremental — e cumulativa — ao longo da carreira.

