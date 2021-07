Vacinação melhora economia, mas crise hídrica aumenta incêndios

Por Márcio de Freitas*

Apesar dos danos políticos da CPI da Pandemia, o governo federal contabiliza cada vez menos casos de contágio e mortes pela covid-19. A vacinação avança em ritmo constante, gerando expectativa positiva na retomada da economia no segundo semestre. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já garantiu fornecimento para o restante do ano (Pfizer, Astra Zeneca e Coronavac) e para 2022 (incluindo Moderna), com a Fiocruz passando a produzir com insumos fabricados no Brasil – redução de gastos estimada em R$ 250 bilhões nos próximos anos. Mas o sinal de alerta permanece ligado: a situação hídrica continua crítica e impacta o preço da energia ao consumidor, além do número elevado de incêndios crescendo expressivamente na seca. Esse é um ponto que sempre desperta atenção internacional, com campanhas em defesa da Amazônia e ameaça de boicote a produtos da agropecuária brasileira.

Open Banking

O Open Banking exige soluções tecnológicas para implantação da segunda e terceira fases, cujos prazos se encerram em 15 de julho e 30 de agosto respectivamente. Em pesquisa com 30 empresas participantes, a Teros, especializada em tecnologia e inteligência de dados, apurou que apenas metade está parcialmente pronta tecnologicamente para a segunda fase. 50% das empresas nem começaram o projeto. Entre as que estão em rota, 24% pretendem desenvolver soluções internas – mas diante do alto investimento, o fim do prazo exige que 76% saiam em busca de soluções disponíveis no mercado.

Cancelamento do Fisco

A Receita Federal cancelou o registro especial de fabricante da Companhia Sulamericana de Tabacos, produtora da marca de cigarro Club One, de embalagem similar à paraguaia Gift e que chega ao consumidor com preços abaixo do mínimo estipulado por lei (R$ 5). Com essa estratégia, a fabricante, classificada como devedora contumaz, aumentou sua participação de mercado no Rio de Janeiro, saltando de 3% em 2019 para 14% em 2020, segundo pesquisa Ibope/Ipec (2020).

Fumo de rolo

A Sulamericana foi alvo da recente operação Fumus, conduzida pela Polícia Federal e Ministério Público no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a fábrica, localizada em Duque de Caxias, emitia notas fiscais para organizações criminosas com informações falsas sobre a venda de cigarros. As notas eram emitidas constando valor de venda superior ao efetivamente pago. A manobra, segundo o MP, permitia aos criminosos vender os cigarros a preços ainda mais baixos.

-

Equidade racial

O Grupo Carrefour Brasil recebeu 1.625 inscrições de todos os 26 estados brasileiros na primeira iniciativa para equidade racial, principalmente em três editais: educação para o combate ao racismo, aceleração empreendedora e reforço institucional. São Paulo (349), Rio de Janeiro (246), Bahia (202) e Rio Grande do Sul (186) foram os Estados com mais entidades inscritas. No total, serão investidos R$ 2 milhões em 40 organizações, parte dos compromissos firmados pela companhia para combate ao racismo.

BMA e ONU

O BMA Advogados oficializou a sua adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa iniciativa reforça ainda o comprometimento em tornar o Pacto Global e seus dez princípios universais como parte essencial da sua estratégia de negócios. O BMA aposta na valorização dos princípios ESG para gerar impactos positivos para a sociedade e o futuro do planeta.

Educação financeira

Parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abrirá cursos de educação financeira para cerca de 500 mil professores de escolas públicas e particulares em todo o Brasil. A proposta é preparar os docentes para que eles possam desenvolver nos alunos habilidades de empreendedorismo e conceitos de educação financeira. Os cursos de formação começam este mês. “O Brasil, que vem registrando um desempenho muito negativo em matemática, está entre dez piores países do mundo, de acordo com o último Exame do Pisa, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado em 2018”, avalia Walter Moreira Neto, diretor do Colégio Novo Tempo, localizado em Santos e associado à Inspira Rede de Educadores.

Rota do prêmio

A parceria entre a Uello, empresa de logística que usa tecnologia e rede colaborativa para oferecer serviços de frete urbano para grandes e médias empresas, e a BAT (British American Tobacco), marca global dona da Souza Cruz no Brasil, foi premiada no 2021 CIO 100 Awards. A 34ª edição do prêmio que homenageia empresas e equipes que utilizam TI de maneira inovadora, agregando valor aos negócios, escolheu o Project Next, uma rota de mercado para as regiões das Américas e da África Subsaariana (AmSSA), que utiliza a tecnologia da Uello para otimizar a logística das empresas, com custo competitivo, entrega no mesmo dia e gestão em tempo real.

Podcast pro Mercado

A Nelogica, criadora e responsável pelo Profit (plataforma de sucesso entre os traders) acaba de lançar um podcast diário, o "Por Dentro do Mercado". Com informações das principais manchetes que impactam o mercado financeiro, destaques da economia, política e um resumo do calendário econômico no dia, o conteúdo é extraído de uma de suas plataformas, o ProfitPro. A Nelogica desenvolve aplicações avançadas para o mercado financeiro e chega em junho com um crescimento de 150% no acumulado do último ano.

Aroma sustentável

A Giorgio Armani lança ao mercado a fragrância My Way, com novo conceito, desenvolvida seguindo um compromisso com a sustentabilidade, favorecendo o uso de ingredientes naturais num frasco desenvolvido para durar, que pode ser recarregado com refil e também reciclado.

Família ao mar

João Eduardo de Villemor Amaral, sócio fundador da J Amaral Advogados, assumiu o cargo de diretor-geral e de operações do projeto Voz dos Oceanos, nova expedição e quarto projeto de volta ao mundo que tem à frente a Família Schurmann. A expedição parte para uma missão inicial de dois anos, que começa no dia 29 de agosto. O principal objetivo da jornada, que começa no Brasil e termina na Nova Zelândia, é chamar a atenção para os efeitos nocivos do plástico nos oceanos pelo mundo.

App Popeyes

A rede de fast-food Popeyes lançou aplicativo próprio para expansão da rede. O objetivo é atender seus clientes em todas as frentes e de acordo com cada perfil de consumidor. O app oferece cupons de desconto especiais e exclusivos para serem usados nos restaurantes da rede, contemplando desde baldes de frango até combos e sanduíches, como o renomado The Sandwich.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

