Shopping Vila Olímpia abre novo posto de vacinação contra covid em SP

A Multiplan inaugurou na última terça, 26, mais um novo posto de vacinação contra a covid-19 no Shopping Vila Olímpia, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Quatro shoppings da companhia já servem de ponto de vacinação contra o coronavírus: Shopping Anália Franco, em São Paulo, ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, Barra Shopping Sul, em Porto Alegre (RS) e Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. Mais de 115 mil doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas nesses empreendimentos.

“Seguimos comprometidos em oferecer apoio ao importante processo de vacinação da população brasileira, mantendo todas as medidas sanitárias necessárias", declara o vice-presidente Institucional da Multiplan, Vander Giordano.

A companhia vem unindo esforços para colaborar com a saúde pública desde o início da pandemia. No início deste ano, a Multiplan doou 15 mil testes de covid-19 para a rede de saúde pública do Rio de Janeiro.

