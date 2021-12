Senador do Podemos critica presidenciáveis e engaja redes sociais

Por Bússola

Com a eleição de 2022 na agenda política, as redes sociais do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) refletem a movimentação dos principais nomes da corrida presidencial. Além do destaque dado à viagem do ex-juiz Sergio Moro ao Nordeste, o parlamentar também fez questão de criticar, no Facebook, a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Petrobras. Os posts o ajudaram a retornar em 11º no ranking FSBinfluênciaCongresso, que aponta os 15 integrantes do Senado mais atuantes nas mídias digitais.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Jorginho Mello (PL-SC) também voltou à lista dos mais influentes após quatro semanas ausente. Ele avançou dez posições e alcançou a 15ª posição após publicar no Twitter, por exemplo, foto com o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, cuja indicação foi aprovada pelo Senado na semana passada. Ele também obteve alto engajamento em publicação na qual saudou o ingresso no PL do presidente Jair Bolsonaro, de seu filho Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

No pódio do ranking, a novidade é a presença de Marcos Rogério (DEM-RO) no terceiro lugar, ocupando espaço que era de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que recuou para sexto. Como já havia ocorrido na semana passada, Humberto Costa (PT-PE) e Flávio Bolsonaro trocaram de lugares. Desta vez, o petista assegurou a posição de líder dos campeões de redes sociais entre os senadores. O Podemos, com cinco nomes, é o partido com mais representantes no levantamento.

Câmara

A sabatina e a aprovação pelo Senado da indicação do ex-ministro André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) dominaram as redes sociais do Pastor Marco Feliciano (PL-SP) nos últimos dias. A sequência de posts sobre o resultado positivo da articulação de evangélicos, após quase cinco meses de espera, tornou o deputado o destaque do ranking FSBinfluênciaCongresso entre 30 de novembro a 6 de dezembro. Ele foi o nome da Câmara dos Deputados que mais ganhou espaço online no período, conquistando a nona colocação do levantamento.

Figura permanente no ranking, Guilherme Derrite (PP-SP) também teve mais uma semana positiva, com forte atuação nas redes sociais. Bandeira de seu mandato parlamentar, a segurança pública é o assunto mais presente em seus perfis e que mais mobiliza seus seguidores. Foi o caso de comentário feito no Twitter sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de mandar soltar um dos chefes de facção criminosa de São Paulo, que obteve mais de 7.200 curtidas. O desempenho o fez saltar de 19º para oitavo da lista.

No pelotão de frente, Bia Kicis (PSL-DF) conseguiu superar Carla Zambelli (PSL-SP) e chegou ao primeiro lugar do FSBinfluênciaCongresso. Foi a segunda vez que ela conquistou a posição neste ano, quase todo liderado pela deputada paulista. Zambelli assegurou o posto de segundo lugar. Com oito representantes, o PSL é o partido com mais nomes entre os 20 mais influentes da Câmara.

