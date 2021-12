Se você tem um plano Alice, ganha até 90% de desconto no app da Medipreço

A Medipreço, startup brasileira especializada no cuidado à saúde e bem-estar de colaboradores de empresas, anunciou uma parceria com a Alice, primeira gestora de saúde do Brasil. O objetivo é oferecer aos membros da healthtech descontos em remédios e outras facilidades no tratamento medicamentoso, como compras programadas e entregas em domicílio. A ação reforça a estratégia de Atenção à Saúde Primária, valorizada pelas duas startups, que prioriza o cuidado contínuo com o objetivo de garantir a manutenção da saúde.

Por meio do aplicativo da Alice, os membros serão direcionados para a farmácia digital exclusiva da Medipreço, onde conseguirão adquirir medicamentos e produtos de saúde com até 90% de desconto em relação ao varejo tradicional. Lá também é possível programar compras e ter o controle do consumo de medicamentos crônicos ou de uso contínuo, evitando atrasos e garantindo a eficácia do tratamento. As entregas são feitas no endereço indicado pelo usuário e podem levar de 3 a 48 horas, de acordo com a escolha da pessoa.

“O setor de saúde no Brasil está muito carente de inovação. Nossa missão na Alice é tornar o mundo mais saudável e estamos fazendo isso repensando todo sistema de saúde suplementar. Assim como nós, diversas healthechs têm surgido para mudar o panorama da saúde no nosso país. Faz muito sentido para Alice estarmos próximos a essas healthtechs e assim potencializar essa transformação”, declara André Florence, CEO e cofundador da Alice.

As duas startups trabalham juntas para garantir a prevenção, o tratamento e a melhor jornada de acesso aos medicamentos para os mais de 5.000 membros Alice. “A Medipreço e a Alice estão alinhadas no propósito de levar saúde, seja na prevenção, seja no tratamento, de forma rápida e fácil. Ambas as healthtechs utilizam a tecnologia para potencializar conhecimentos, romper barreiras e solucionar problemas. É uma disrupção no mercado de saúde e cuidado com pacientes. A atuação da Medipreço nessa parceria deve aumentar a taxa de adesão aos tratamentos médicos, já que a facilidade de compra de medicamentos garante a continuidade do procedimento”, afirma Alexandre Máximo, CEO da Medipreço.

A Alice é a primeira gestora de saúde do Brasil e traz um modelo inovador que combina tecnologia, coordenação de cuidado e saúde baseada em resultados. Os membros da Alice são acompanhados por um Time de Saúde — formado por médico, enfermeiro, nutricionista e preparador físico — que tem o papel de apoiá-los a definir um plano de ação mirando decisões mais saudáveis. A healthtech conta com uma Comunidade de Saúde com dez hospitais, mais de 200 unidades de centros de diagnóstico e médicos especialistas de excelência. Nesse sentido, a Medipreço complementa essa atuação da healthtech, ajudando a manter os membros saudáveis por meio da prevenção de doenças e acompanhamento de tratamentos medicamentosos.

“As doenças crônicas muitas vezes são silenciosas e não causam sintomas importantes inicialmente. No entanto, se não forem tratadas adequadamente, podem gerar problemas mais sérios. Os dados disponibilizados no aplicativo podem apontar tendências e oferecer uma visão sistêmica anonimizada do perfil epidemiológico dos usuários. Ao possibilitar o acesso a tratamentos por meio de recomendações onlines, conseguimos manter os usuários saudáveis e em nível de atenção primária — pilar essencial do modelo da Alice, evitando assim complicações médicas”, diz Máximo.

Healthtechs

Segundo os dados do HealthTech Report 2020, relatório realizado pela consultoria Distrito, o número de startups de saúde cresceu 118% no Brasil em dois anos, passando de 248 para 542. O progresso não para por aí, uma vez que esse nicho recebeu 93 milhões de dólares de investimentos em 2020 — distribuídos em 42 negociações no total.

