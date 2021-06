Sabin expande no Norte do Brasil e abre unidades no aeroporto de Brasília

Referência em medicina diagnóstica, o Grupo Sabin deu mais um passo rumo à consolidação da rede na Região Norte do país. Mesmo diante dos desafios e dos impactos da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, a empresa confirmou sua 28ª aquisição, desta vez no estado do Tocantins, expandindo sua marca e entregando seus serviços agora em 54 cidades brasileiras. Desde 2012, a empresa já investiu em torno de 400 milhões de reais em aquisições em diversas regiões do Brasil.

O negócio, firmado com o Bioclin Laboratório em Gurupi, a terceira maior cidade do estado, faz parte da estratégia de investimentos do Grupo Sabin em regiões com grande potencial de crescimento. “Já são mais de 5,7 milhões de clientes atendidos ao ano. Na Região Norte, além de Tocantins, estamos presentes em Manaus, Belém e Boa Vista”, diz a presidente do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

O Sabin também passou a atender em seu novo núcleo técnico hospitalar, o Hospital e Maternidade Madre Theodora, em Campinas.

Na Região Centro-Oeste, a empresa abriu três unidades no Distrito Federal neste ano. A novidade é a abertura de dois novos serviços de atendimento no Aeroporto Internacional de Brasília. “Abrindo esses dois espaços, permitimos acesso aos exames laboratoriais do Grupo Sabin, além do serviço de imunização e de telemedicina com o Rita Saúde, nosso centro de saúde digital, para os passageiros, profissionais que trabalham no local e também à população daquela região”, afirma Lídia. A abertura da primeira unidade no aeroporto está prevista para o próximo mês, enquanto a segunda deverá ser inaugurada nos próximos três meses.

Com a aquisição e a abertura de novas unidades, a empresa já contratou 410 novos colaboradores no Brasil no primeiro semestre.

