Podcast A+: Novo desenho político das cidades brasileiras

Com o fim do processo eleitoral, que aconteceu num ambiente inédito marcado pela pandemia do novo coronavírus, qual é o novo desenho político das cidades brasileiras em 2021? Os resultados das urnas levarão a que novos arranjos das forças políticas? E quais os efeitos das eleições municipais na disputa de 2022? As respostas para essas questões estão no debate especial promovido pela Bússola logo depois do segundo turno. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o encontro reuniu o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

A avaliação do time de comentaristas é que os políticos precisam analisar os resultados das eleições municipais, prestar atenção aos recados das urnas em 2020 e buscar se conectar às demandas do cidadão para obter bons resultados em 2022. E o alerta vale tanto para os partidos vitoriosos quanto para aqueles que perderam espaço: é preciso estar atento aos sinais do processo eleitoral deste ano e sintonizado com os desejos dos eleitores para representá-los na próxima corrida presidencial.

O Podcast A+ traz um resumo do bate-papo. Confira os melhores momentos do debate. A edição é de Guilherme Baldi.

