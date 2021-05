Governo lança edital de renegociação de dívidas antes do Refis do Senado

Por Márcio de Freitas*

A Receita Federal publicou ontem edital de transação tributária para renegociar dívidas de contribuintes com o Fisco. Os descontos chegam a 50%, desde que o prazo de quitação não ultrapasse sete meses. Prazos maiores de parcelamento dão descontos menores sobre o montante, multa, juros e encargos. A adesão deve ser feita de 1 de junho a 31 de agosto. O mecanismo já arrecadou mais de R$ 80 bilhões em dívidas de impostos devidos à Receita Federal, desde o ano passado. Ao publicar a medida, o governo retira força do debate sobre o Programa Especial de Renegociação Tributária (Pert), um tipo de Refis que tramita no Congresso Nacional – e que tem como padrinho o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Cara nova na Eneva

O Engenheiro Eletricista Marcelo Cruz Lopes assumiu o cargo de Diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios na Eneva. O executivo será responsável por colocar em prática a estratégia da companhia de oferecer soluções de energia customizadas às necessidades dos clientes, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, onde concentra suas operações. A estratégia é fortalecer a atividade de comercialização, integrando as soluções de gás e energia.

Economia digital

A Fundação Dom Cabral lança, na próxima semana, o segundo e-book da coletânea "A economia digital passada a limpo: as 100 questões mais instigantes sobre a economia digital e como ela afeta os países, o Brasil e as empresas". O projeto é feito em parceria com a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), o CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos), Stefanini, TecBan e TOTVS. O livro "Negócios e Transformação Digital" tem quatro eixos centrais: A base empresarial de apoio à digitalização do Brasil; Tecnologias habilitadoras e sua aplicação; Transformação digital das empresas brasileiras – situação atual e requerimentos para o avanço; Negócios digitais responsáveis e includentes.

Sommelier online

A Evino terá, em uma loja online, atendimento ao vivo do sommelier José Augusto Inácio, certificado pela ABS (Associação Brasileira de Sommeliers) e reconhecido pela revista Prazeres da Mesa com o prêmio de excelência em Carta de Vinhos.

Seguro na pandemia

A BB Seguros lançou novo seguro residencial, alinhado com as demandas da pandemia. Além da inédita cobertura de danos causados por água, o seguro amplia as coberturas aos bens relacionados com as atividades comerciais, exercidas no interior da residência, por microempreendedor individual (MEI).

Crescimento

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, acaba de realizar a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021. A empresa, que realizou o IPO em fevereiro deste ano, registrou crescimento de 83,3% em receita líquida e aumentou em 91,1% o volume de transações (GMV) em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Porto no App

A Santos Brasil, operação portuária e logística, colocou no ar aplicativo para simplificar o cotidiano dos motoristas de caminhão que passam por seus terminais portuários e agilizar as operações nas suas unidades. O app Caminho Ágil foi desenvolvido pela área de TI da Santos Brasil para ser uma plataforma de comunicação com os motoristas visando tornar suas operações mais práticas e rápidas.

Game com desconto

O Digio e o Hype Games fizeram parceria para facilitar a compra de jogos e créditos para os clientes do cartão e conta da bantech, com até 15% de desconto. No aplicativo do Digio (iOS e Android) estão disponíveis diversos produtos, incluindo créditos para jogos em celular, jogos do Steam e créditos para PlayStation e Xbox.

Oil & Gas

A segunda edição do Starting Up da Rio Oil & Gas, iniciativa para acelerar inovações produzidas por startups para toda cadeia de petróleo e gás (O&G), acontece hoje, a partir das 14h, para aqueles que se cadastrarem gratuitamente. Organizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), esta segunda edição foca em acadêmicos inovadores, "startupeiros", jovens profissionais e empreendedores, trazendo discussões sobre inovação, tendências do mercado e competitividade para negócios de O&G.

OSB e Brookfield

A Orquestra Sinfônica Brasileira criou o projeto “A Música Clássica tá on”. Em cinco encontros virtuais com jovens alunos do Instituto Apontar, os músicos da OSB mostram, de maneira descontraída, curiosidades sobre músicas, instrumentos e demais elementos do universo sinfônico. O primeiro deles será no dia amanhã às 17 horas. Cerca de 60 alunos serão envolvidos na atividade, que acontece até o fim de 2021, e conta com o patrocínio da Brookfield, uma das maiores gestoras de ativos alternativos do mundo, com mais de 120 anos de atuação no Brasil.

Comida na mesa

A Kraft Heinz, detentora das marcas Heinz e Quero no Brasil, distribuiu neste mês 24,4 toneladas de alimentos para a Associação Mulheres de Paraisópolis (AMP), em São Paulo. A companhia já doou mais de 250 toneladas desde o início da pandemia. As iniciativas fazem parte das ações que contemplam o movimento #ComidaNãoPodeFaltar, criado pela companhia em 2020. Dentre as instituições beneficiadas em toda a campanha, estão Gerando Falcões, Banco de Alimentos, CUFA-GO e Associação Mulheres de Paraisópolis.

Combustível

Hoje e amanhã, os motoristas e entregadores parceiros da Uber de todo Brasil poderão contar com vantagem adicional nos postos Ipiranga: o aplicativo abastece-aí, em parceria com a Uber, vai oferecer 15% de cashback para até dois abastecimentos por CPF com ticket mínimo de R﹩ 60,00. A vantagem é válida somente para pagamentos feitos via app.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

