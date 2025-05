Gincanas entre condomínios de SP incentivam convívio off-line e boas práticas na gestão de resíduos

Em junho, para incentivar a “vida off-line” dos paulistanos moradores e vizinhos dos seus condomínios residenciais, a administradora Lello vai promover duas gincanas que também vão abordar práticas na gestão de resíduos.

Na zona oeste, com adesão gratuita e inscrições abertas até o próximo dia 21 de maio, as gincanas “Esse Jogo Une o Bairro” (EJUB), nas modalidades “Vida Offline” e “Resíduos” têm como objetivo estimular que os síndicos e moradores de condomínios se envolvam juntos em atividades longe das telas.

Também haverá uma competição em busca das melhores ideias para a gestão de resíduos, especialmente o descarte de resíduos eletrônicos.

“Esses movimentos são fundamentais em uma cidade como São Paulo e têm como propósito mobilizar síndicos e moradores de condomínios em torno de temas que impactam diretamente na vida urbana”, diz Filipe Cassapo, Diretor do Lellolab, laboratório de inovação da vida em comum da administradora.

Por que fazer uma iniciativa off-line e sobre gestão de resíduos?

O principal objetivo da iniciativa é dar continuidade às ações da empresa que visam a melhoria da vida em comunidade e estimulam a consciência dos moradores de condomínios sobre a importância da regeneração ambiental e urbana e o aprimoramento das relações entre vizinhos.

Sobre as duas modalidades escolhidas, Cassapo explica: “O excesso de tela é uma realidade alarmante e crescente na cidade, provocando o isolamento social e familiar. Por outro lado, com o número crescente de condomínios na capital paulista, é fundamental olhar para a gestão de resíduos como forma de colaborar com o meio ambiente”.

Quando e onde?

O projeto EJUB “Resíduos” acontece entre os dias 1 e 28 de junho, para moradores de condomínios da região central de São Paulo. As três equipes que somarem mais pontos serão premiadas com valores entre R$500 e R$1 mil reais, que poderão ser usados na compra de produtos ou serviços que ajudem na implantação de soluções para melhorar a gestão de resíduos no bairro. A aquisição será feita diretamente pelo Lellolab.

Já o EJUB “Vida Offline” acontecerá entre os dias 2 e 15 de junho, em parceria com a iniciativa “Na Rua Sem Wi-Fi” e apoio da Subprefeitura da Capela do Socorro. A gincana, que envolverá crianças, adultos e idosos dos condomínios da zona oeste, consiste em realizar, descobrir, resgatar e registrar brincadeiras nas áreas comuns dos condomínios e na vizinhança, sem a utilização de recursos tecnológicos.

No dia 15 haverá uma grande “brincadeira de rua” envolvendo todos os participantes, que será realizada na Rua Pereira do Lago, na região do Butantã. O condomínio que somar mais pontos na jornada e tiver mais representante neste evento final irá ganhar uma “recompensa coletiva”: uma noite inteira de jogos para continuar o movimento de reunir os vizinhos e brincar longe das telas.

