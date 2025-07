‘Empresas devem reconhecer que afastamentos levam a perda de produtividade’, diz coordenador da NR-1

Em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) registrou cerca de 442 mil acidentes de trabalho que resultaram em afastamentos de até 15 dias. No mesmo ano, o Ministério da Previdência Social revelou 472 mil afastamentos por questões de saúde mental.

Assusta entender que, no ambiente de trabalho brasileiro, o risco para a saúde mental é tão alto quanto, se não maior que, o risco de acidentes físicos. Como proposta para lidar com essa realidade, a Norma Regulamentadora 1 (NR-1) entrou em vigor em maio deste ano, mas implementá-la com sucesso ainda é um desafio para as empresas.

“As empresas devem reconhecer que o adoecimento e os afastamentos dos trabalhadores resultam em perdas significativas de produtividade. É um cenário de ganha-ganha: os trabalhadores se beneficiarão em termos de saúde, e as empresas colherão retornos substanciais em produtividade”, sugere o auditor fiscal do trabalho Mauro Muller, que coordenou os grupos responsáveis pelas NRs 1 e 17.

Com a OMS calculando perdas de até US$1 trilhão para a economia global devido à queda de produtividade devido a transtornos como ansiedade e depressão, é urgente o fomento de discussões sobre como implementar rapidamente a nova norma.

Rituaali promove evento para fomentar a discussão

A fala de Mauro foi produzida durante o “Liderando com Empatia: O Elo entre a NR-1 e a Saúde Mental”, evento promovido pelo Rituaali Clínica & Spa no último dia 25. Segundo a sócia-diretora Lorena Trindade, que mediou o painel, “é imperativo que cultivemos um ambiente de segurança em nossas companhias. Queremos seguir aprofundando o debate e a conscientização sobre um tema de importância crucial para toda a sociedade como a saúde mental"

Eleito o Melhor Spa Médico do Brasil pelo World Luxury Spa Awards 2024, o spa atua com base na Medicina do Estilo de Vida e na Medicina Integrativa, promovendo programas que integram corpo e mente como pilares fundamentais para o bem-estar. O evento foi promovido dentro da agenda ESG do spa, a fim de fomentar as discussões sobre a implementação da NR-1.

O Liderando com Empatia contou também com Elaine Ferreira, diretora executiva de Gestão de Pessoas e ESG da Rede Santa Catarina; além dos profissionais do Rituaali Elen Márcia, psicóloga especialista em psicologia positiva, e Bruno Romão, terapeuta comportamental.

Das discussões, um dos insights destacados foi a necessidade de romper com a ideia de que a saúde mental é responsabilidade exclusiva do colaborador. Pelo contrário, o cuidado emocional precisa ser tratado como tema estratégico e transversal dentro das organizações.

“É fundamental que as empresas assumam essa prerrogativa para endereçar com maior atenção os afastamentos decorrentes de questões de saúde mental. Isso, sem dúvida, impacta diretamente a produtividade e o zelo com os colaboradores. Acredito que a NR-1 contribuirá para uma visão ampliada dos colaboradores em relação à saúde mental, um desafio que aflige a população global”, conclui Elaine Ferreira, diretora executiva de Gestão de Pessoas e ESG da Rede Santa Catarina.

