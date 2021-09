Como serão mobilidade, segurança e energia nas cidades do futuro? Veja

Totalmente gratuito e online, o Fórum Cidade & Mobilidade acontece nos dias 29 e 30 de setembro, das 15h30 às 20h. Serão mais de 40 palestrantes distribuídos em oito trilhas temáticas: micromobilidade, delivery e logística, segurança e infra no trânsito, energia renovável e sustentabilidade, ride hailing e carpooling, digitalização, conectividade e dados, mobility as service (MAS), e impacto social e inclusão. Os participantes poderão escolher os debates que desejam acompanhar. A programação completa está disponível no site.

O fórum nasceu com o objetivo de debater os temas que integram o contexto de smart cities. O evento discutirá programas para o fomento de legislações que permitam a adaptação e o desenvolvimento dos ambientes públicos nos centros urbanos. Em sua primeira edição, o projeto conta com apoio oficial da Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O) — com mais de 150 empresas da economia digital —, Fecomercio SP e GapMIL, da Unesco.

“Promover o diálogo entre a sociedade civil e o poder público é fundamental para garantir melhores soluções para todos. A tecnologia por si é um meio facilitador e necessita estar envolvida por um plano de desenvolvimento amplo, aplicado com propósito claro e métricas estruturadas de análise”, afirma Vitor Magnani, presidente da Associação Brasileira Online to Offline.

Além de Magnani, a programação já conta com grandes lideranças, especialistas e autoridades do setor, sendo eles: Aldo Russo, gerente de Internet das Coisas e transformação urbana do C4iR e filiado ao Fórum Econômico Mundial, Ammar Hassan, public policy manager da BlaBlaCar, Anna Beatriz Lima, head of public policy da Quicko, Douglas Tokuno, head da Waze Carpool & Partnerships Latam do Waze, Iltenir Junior, founder e CEO da Qargo, Juliana Minorello, diretora de relações governamentais e políticas públicas América Latina da Tembici e VP da ABO2O, Kelly Carvalho, economista da Fecomercio SP, Lilian Lima, public policy da 99 e líder do Comitê de Mobilidade da ABO2O, Myrko Araujo Micali, founder e CEO do Alfred Delivery, e Rodrigo Maroja, fundador e COO da Daki.

Além disso, Felipe Chibás Ortiz, especialista Latam do Núcleo de Cidades Inteligentes da GapMIL, da Unesco também é convidado.

“A visão de cidades inteligentes ganhou novos contornos nos últimos anos e originou o conceito Cidades MIL, proposto pela Unesco, que supera e engloba smart cities ao alicerçar cidades que aplicam novas tecnologias conectadas à responsabilidade social e ao desenvolvimento humano, cocriadas de forma ética e criativa entre poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil”, declara Chibás.

Para Marcos Carvalho, diretor geral da ABO2O, foi um desafio, em tempo recorde, reunir um grande time de palestrantes.

“Em dois dias de evento, traremos na agenda discussões que envolvem com propriedade os principais stakeholders do setor. O objetivo é estabelecer redes colaborativas para elaboração de um planejamento e cronograma de ações éticas, responsáveis e inclusivas impulsionadas pelo uso de novas tecnologias e inteligência de dados. Ressaltamos ainda que a iniciativa integra a atualização do nosso Guia de Mobilidade Urbana e Logística, além de conteúdo na programação do Innovation Xperience Conference 2021, que acontece em novembro”, afirma Carvalho.

No total, serão mais de oito horas de conteúdo com painéis de debates e casos práticos. O evento é voltado a entidades de classe e representativas empresariais, agentes econômicos e financeiros, estudantes, advogados e sociedade civil organizada.

