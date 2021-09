Com sistema inédito, hospital inaugura modelo híbrido de reavaliação

O Hospital Santa Catarina — Paulista iniciou, no mês passado, o atendimento híbrido, que compreende a primeira etapa presencial e a reavaliação digital à distância. O modelo inédito, nomeado “telerreavaliação”, está em fase teste e já evidenciou 92% de aprovação entre os usuários. No momento, o serviço fica disponível para os pacientes com baixa complexidade que são atendidos presencialmente no Pronto Atendimento e realizaram exames laboratoriais e de imagem.

Para garantir a qualidade e segurança do recurso, os pacientes candidatos da telerreavaliação passam por um novo processo de triagem onde é utilizado o National Early Warning Score, ou NEWS, para estratificar o risco de deterioração precoce.

Nos casos em que este risco não está presente, o paciente pode ser liberado logo após a realização dos exames para ser reavaliado virtualmente e, assim que os resultados estiverem disponíveis, a Instituição enviará um link de acesso a estes dados por mensagem ou e-mail, além de instruções para o agendamento de uma consulta de retorno, que poderá ser a distância.

De acordo com Milton Inoue, gerente médico do Hospital Santa Catarina — Paulista e responsável pela equipe que implantou o projeto, este método garante uma compreensão ágil de cada caso atendido pela unidade e consegue determinar se o indivíduo deve permanecer no hospital para um tratamento imediato, ou se está liberado para receber seus resultados via dispositivo móvel ou computador.

“Aqueles que foram autorizados a aguardar à distância, podem, até mesmo, agendar consultas de acompanhamento através dos serviços de telemedicina que já eram oferecidos anteriormente”, declara.

O modelo de telerreavaliação surgiu com o objetivo de melhorar a experiência dos pacientes durante a passagem pelo pronto socorro. Entre janeiro e fevereiro deste ano, a unidade de Pronto Atendimento (PA) do HSC conduziu uma pesquisa de satisfação que evidenciou oportunidades de melhoria no tempo de permanência de visitantes no ambiente hospitalar a fim de mapear a satisfação do cliente.

A partir destes dados, foi idealizado o modelo de telerreavaliação para a redução deste prazo, com foco na satisfação, qualidade, segurança e humanização. Após a implementação da plataforma, o tempo de permanência no pronto socorro teve uma queda em torno de 50%.

O serviço fica disponível todos os dias da semana e, atualmente, segue em fase testes, abrangendo os clientes da unidade clínica e respiratória.

Para a Micheli Ponte, coordenadora responsável pela equipe de Clínica Médica do Pronto Atendimento da instituição, o modelo híbrido agrega valor na experiência do paciente uma vez que a redução no tempo de permanência mitiga a sensação de insegurança no cenário da pandemia.

“Enquanto o indivíduo aguarda à distância no conforto de sua residência ou trabalho, temos à disposição uma linha direta de contato virtual, que pode ser utilizada tanto pelo médico, quanto pelo atendido”, afirma.

Aqueles que aguardam seus exames podem, a qualquer momento, entrar em contato com o hospital e receber atualizações do seu quadro, no horário que desejarem. Segundo a coordenadora, “este recurso veio para trazer inovação à médio e longo prazo no setor de atendimento hospitalar à distância, visando melhorar, cada vez mais, o bem-estar e a experiência da população durante as visitas ao hospital”.

