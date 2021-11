Com Black Friday antecipada, Brasil Paralelo fatura R$ 2 milhões em 24h

Em menos de 24 horas, a Brasil Paralelo, maior produtora de documentários do Brasil — com mais de 50 títulos autorais, registrou faturamento de R$ 2 milhões com o lançamento da “Black Friday Antecipada”. Trata-se de uma semana de ofertas com descontos regressivos, ou seja, quanto antes o cliente assinar, maior o desconto. Com isso, ao invés de focar os esforços e recursos comerciais em um só dia, é possível distribuí-los ao longo de toda a semana.

A campanha começou ontem, 22, e atingiu recorde de vendas nas primeiras 24 horas. Parte desse resultado é atribuída, pela companhia, ao trabalho coordenado entre a equipe de vendas e marketing.

“Este resultado é fruto de uma demanda latente por conteúdos de educação, voltados para temas que muitas vezes não estão no currículo escolar, tais como filosofia, história, política e educação. Esse resultado é algo que nos alegra, pois notamos o interesse genuíno do público em conhecer a sua própria história”, declara Luan Bez, diretor de Marketing da Brasil Paralelo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube