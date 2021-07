Caneta da saúde: tratamento seguro e eficaz para diabetes já está no SUS

Atualmente, no Brasil já são mais de 13 milhões de brasileiros vivendo com diabetes. Muitos deles dependem da insulina como forma de tratamento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma rotina que exige cuidado intenso e atenção com a alimentação, a prática de exercício físico regular e muita disciplina no dia a dia.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, manter o diabetes sob controle e evitar episódios de hipoglicemia se tornam cruciais para assegurar a saúde e a qualidade de vida, uma vez que as pessoas que vivem com a doença estão no topo do grupo de risco para a covid.

Mas a boa notícia é que, recentemente, o Ministério da Saúde ampliou o acesso daqueles que podem utilizar as canetas preenchidas de insulina como forma de tratamento do diabetes, um dos dispositivos mais modernos para lidar com a doença. A tecnologia, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil desde 2019, agora atende uma maior parcela da população brasileira, privilegiando pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente crianças e jovens até 19 anos e adultos com 50 anos ou mais. De acordo com estimativas do ministério, essa mudança resultará na cobertura de cerca de 50% das pessoas que dependem da insulina diariamente.

Estamos em um momento difícil da história do mundo, e o fato de este recurso para melhor controle do diabetes estar disponível para uma fatia ainda maior da população brasileira, justamente durante a pandemia, se torna ainda mais relevante já que a “caneta da saúde” é uma importante aliada no controle da glicemia pois ajuda a reduzir os episódios de hipoglicemia e as possíveis hospitalizações decorrentes dessa complicação.

Vale ressaltar que as canetas são uma forma segura de administração de insulina, facilitando o dia a dia do paciente. Além disso, os testes de controle de qualidade exigidos pelas autoridades sanitárias asseguram a acuracidade de dosagem de todos os lotes produzidos, certificando a conformidade da dosagem administrada pela caneta preenchida de insulina antes de os lotes serem disponibilizados para o mercado.

Diferente das aplicações feitas com seringas, retirando a insulina de frascos-ampola, a caneta preenchida de insulina é utilizada com agulha mais fina e curta, o que causa menos desconforto na aplicação, e já vem preenchida com insulina e dosador, garantindo maior precisão e menos riscos de erro na aplicação. Além disso, pode ser transportada com facilidade e manuseada com praticidade pelas pessoas com diabetes, seus cuidadores e familiares.

Diante desse contexto, surge a campanha “Caneta da Saúde”, uma iniciativa de saúde pública e resultado da união de esforços entre a Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD) e a Novo Nordisk, com o apoio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

O objetivo é informar e educar os pacientes sobre as vantagens das canetas preenchidas de insulina, estimulando o uso do recurso que está disponível gratuitamente em todo o Brasil pelo Sistema Único de Saúde.

No site da campanha, a população encontra informações e orientações sobre o diabetes, o uso de insulina, as vantagens e benefícios da utilização da caneta preenchida de insulina, além de conteúdo que desmistifica inúmeras “fake news” sobre a doença e seu tratamento. Há também uma área destinada aos profissionais da saúde, com um e-book exclusivo. Um caminhão especialmente criado para a campanha também está rodando diversas cidades pelo país para orientar a população sobre mais esse benefício do SUS.

*Priscilla Olim de Andrade Mattar é endocrinologista e diretora médica da Novo Nordisk

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube