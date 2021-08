Baixe agora o novo e-book da FDC sobre ESG pela ótica de grandes líderes

Pensando no tema ESG, a Fundação Dom Cabral (FDC) ouviu grandes líderes empresariais como Malu Pinto e Paiva, Fábio Barbosa, Jean Jereissati e Clarissa Lins, especialistas no assunto, para lançar o e-book “Inovação: o motor ESG”. O livro terá seis capítulos, em que os líderes compartilham as experiências e reflexões sobre o tema. Além disso, a pesquisa resultará em uma série de webinars e um curso online sobre ESG e Inovação. O primeiro encontro sobre “O ESG é uma onda? O impacto do ESG do marketing à liderança”, será nesta quinta-feira, 19, das 18h às 19h30. As inscrições estão abertas.

O trabalho, coordenado pelo professor Carlos Arruda, conta com a participação das pesquisadoras Erika Barcellos, Stephania Guimarães, do professor associado da FDC Carlos Camargo Penteado Braga, do professor e especialista em governança Dalton Sardenberg e do professor e diretor do Núcleo de Sustentabilidade Heiko Spitzeck.

“Esperamos que as reflexões e as práticas apresentadas nesta iniciativa iluminem as trilhas dos gestores e lideranças que estão atentos aos sinais dos tempos e dispostos a antecipar um futuro que seja mais próspero, socialmente justo, produtivo e ambientalmente responsável”, afirma Antonio Batista da Silva Junior, presidente executivo da FDC.

O primeiro capítulo do e-book é editado por Heiko Spitzeck e fala sobre “O que é ESG e como se diferencia da sustentabilidade?”. “ESG pode ser declarada como uma nova nomenclatura para a mesma coisa — integrar considerações sociais e ambientais na tomada de decisão de empresas. Só que o novo rei é mais poderoso — ele vem direto do mercado financeiro. Com isso o conceito deixou de ser periférico e chegou no cerne do negócio. E por que o mercado financeiro está de repente olhando para questões sociais e ambientais? A resposta é relativamente simples: ESG ajuda a proteger e criar valor”, afirma Spitzeck.

O capítulo traz ainda a evolução do modelo de negócios na empresa na visão de Jereissati Neto, diretor-presidente executivo da Ambev; o empoderamento de pessoas que constroem o futuro, por Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social na Gerdau; e o valor coletivo para negócios, pessoas e planeta nas palavras de Janete Vaz, cofundadora e presidente do conselho de administração do Grupo Sabin.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também