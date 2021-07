Vacinas vencidas foram aplicadas no Brasil, diz Folha; prefeituras negam

Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina contra covid-19 do laboratório AstraZeneca foram aplicadas no Brasil, segundo reportagem publicada no site do jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira.

Segundo a Folha, as vacinas vencidas seriam provenientes de lotes importados da Índia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ou adquiridos por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Procurados pela Reuters, o ministério, a Fiocruz e a Opas não responderam de imediato a pedidos de comentário. Prefeituras citadas negam aplicação de doses fora da validade e atribuem o apontamento do levantamento a uma falha dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a reportagem, que compilou dados até 19 de junho, os imunizantes que tiveram prazo de validade expirado foram utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

A cidade campeã de vacinas vencidas foi Maringá (PR), com a vacinação de 3.536 pessoas, seguida por Belém (PA), com 2.673; São Paulo, 996; Nilópolis (RJ), 852; e Salvador (BA), com 842. A reportagem cita que as demais cidades tiveram menos de 700 pessoas vacinadas com imunizante vencido, ressaltando que a maioria não passou de 10 doses cada.

Segundo a Folha, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios com prazo de validade vencido, embora não seja possível saber se elas foram aplicadas.

No momento, a vacina da AstraZeneca é a mais usada contra Covid no país, respondendo por 46,2% de toda a imunização.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente, uma vez que considera-se que a pessoa não foi vacinada, segundo a Folha.

Cidades negam

Apontada como cidade que mais aplicou vacinas vencidas, com mais de 3.500 doses, Maringá (PR) negou qualquer irregularidade, afirmando tratar-se de um atraso no registro dos dados no sistema do Ministério da Saúde.

“O lançamento no Sistema Conect SUS está diferente do dia da aplicação da dose. Isso porque, no começo da vacinação, a transferência de dados demorava a chegar no Ministério da Saúde, levando até dois meses. Portanto, os lotes elencados são do início da vacinação e foram aplicados antes da data do vencimento. Concluindo, não houve vacinação de doses vencidas em Maringá e sim erro no sistema do SUS”, disse o secretário da Saúde de Maringá, Marcelo Puzzi, em nota oficial.

As prefeituras de cidades como São Paulo, Juiz de Fora e Belo Horizonte, que também teriam aplicado vacinas fora do prazo de validade segundo o levantamento publicado pela Folha, negaram ter usado vacinas vencidas por meio de notas oficiais.