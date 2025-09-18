Brasil

União determina desembarque do governo em 24 horas e prevê sanção para quem não pedir exoneração

Movimentação foi confirmada nesta quinta-feira pelo presidente nacional da legenda, Antônio Rueda

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15h52.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 16h16.

O União Brasil antecipou o movimento de desembarque do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e determinou a entrega de cargos de todos os seus filiados em até 24 horas. Anteriormente, o partido tinha definido que entregaria os cargos até o final do mês.

A movimentação foi confirmada pelo presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, que afirmou também ser válida para o ministro filiado ao partido, Celso Sabino (Turismo).

A antecipação do movimento de saída acontece depois da federação do partido com o PP. Com 59 deputados e sete senadores, o União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara e peça-chave na governabilidade de Lula. Uma normativa do partido publicada nesta quinta-feira prevê sanção aos quadros que não pedirem exoneração de seus cargos: haverá abertura de processos disciplinares.

