União Brasil deve definir pré-candidato à Presidência nesta quinta

Em reunião marcada para esta quinta-feira, 14, o União Brasil deve definir o pré-candidato à Presidência da República que disputará as eleições de outubro. O líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), disse na terça-feira, 12, que o escolhido deve ser o presidente da legenda, deputado federal Luciano Bivar (PE).

Nascimento afirmou, em pronunciamento, que o nome de Bivar é "irrevogável" e que só não será pré-candidato se ele mesmo desistir. Bivar, portanto, deve ser indicado pelo União Brasil para ser o "candidato único" que será anunciado em 18 de maio em acordo com o PSDB, o MDB e o Cidadania.

Nascimento ressaltou que o União Brasil tem estrutura, capilaridade, tempo de TV e recursos para bancar uma candidatura forte. "Nosso candidato tem melhores condições do que qualquer outro de disputar as eleições", defendeu.

"Nós entendemos que [Bivar] tem todas as qualificações para liderar não só o nosso partido, mas todos os outros partidos do centro democrático que têm conversado nos últimos tempos", afirmou Nascimento.

Mesmo com o ex-juiz Sergio Moro recém-filiado, o partido tem mais consenso em torno do nome de Bivar, disse o líder do União Brasil na Câmara. “Moro engrandece nosso partido, mas, neste momento, o nome que unifica é o Bivar. Atende nossos anseios e está preparado para cumprir essa missão”, afirmou.

Moro deixou o Podemos, partido ao qual havia ingressado em novembro de 2021, e passou a integrar o União Brasil em março deste ano, com o compromisso de abrir mão da candidatura à Presidência. Dias depois de se filiar ao União Brasil, entretanto, o ex-ministro de Bolsonaro afirmou que não tinha desistido de nada.