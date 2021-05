Um ano após o início da pandemia, governo cria Secretaria da Covid

O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para criar no âmbito do Ministério da Saúde a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, órgão que terá como objetivo coordenar as ações a serem executadas no combate à doença, mais de um ano após a chegada da pandemia ao Brasil.

"A Secretaria está incumbida de propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à Covid-19, em articulação com os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como de definir e coordenar as ações do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19", disse a Secretaria-Geral da Presidência em nota.

Na prática, a estrutura está sendo criada mais de um ano após o início da pandemia no país e diante das críticas desde o ano passado devido à falta de coordenação nacional no enfrentamento à crise sanitária.

A criação da secretaria foi abordada na semana passada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em depoimento à CPI da Covid do Senado. O responsável pela condução da secretaria, entretanto, não foi divulgado.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto desta sexta-feira promove remanejamentos e transformações de cargos e funções internas do Ministério da Saúde, sem ocasionar aumento de despesas.

Também nesta sexta-feira, o ministro da Saúde anunciou a aquisição de 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, um investimento de 17 milhões de dólares.

"Mais de 850 mil itens chegam nesta terça-feira (11) e os demais, nos próximos dias. A iniciativa é uma parceria com a embaixada dos EUA e a Opas", disse o ministério.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.