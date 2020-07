Toffoli manda Lava-Jato entregar dados de investigações à PGR

Segundo o ministro, o pedido veio da própria Procuradoria que relatou ao Supremo estar enfrentando “resistência ao compartilhamento” e à “supervisão de informações” por parte dos procuradores da República.

Agora, deverão ser entregues todas as bases de dados estruturados e não estruturados utilizadas e obtidas em suas investigações para a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do gabinete do procurador-geral da República.

Toffoli também determinou que a PGR examine “em profundidade”, para certificação, a existência ou inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos cometidos por autoridades com foro privilegiado no STF.

No pedido feito ao STF, a PGR afirmou que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foram alvo de uma denúncia oferecida pelos procuradores do Paraná, sendo que ambos têm foro no Supremo.

Segundo Toffoli, os procuradores da Lava-Jato “incorreram em transgressão ao princípio constitucional da unidade do Ministério Público”, porque se recusaram a entregar dados sigilosos para a chefe da Lava-Jato na PGR, Lindôra Araújo, com o argumento de que as informações foram obtidas por decisão judicial.

O ministro explicou que a PGR tem o direito de obter o compartilhamento de todos os dados obtidos em unidades estaduais.

Com Agência O Globo