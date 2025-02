Sul sofrerá com onda de calor, enquanto 18 estados terão chuvas intensas nesta terça

A terça-feira será marcada por dois extremos climáticos no território nacional. Enquanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul do país ainda enfrenta sua terceira onda de calor no ano, outros 18 estados e o Distrito Federal serão impactados por chuvas intensas.

De acordo com o órgão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão encobertos por um alerta de "Perigo Potencial", na coloração amarela, para a condição especial. Por lá, devem ser registradas temperaturas elevadas. Com isso, a expectativa é de temperatura 5 ºC acima de média por dois a três dias.

Ao contrário do Sul do país, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins enfrentarão o mau tempo.

Quatro avisos de "Perigo" cercam parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nestes lugares, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além destes, outros três alertas de "Perigo Potencial" para o clima instável também estão espalhados pelas mesmas regiões, além do Sudeste também. Com isso, a perspectiva, segundo o Inmet, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que atingem até 60km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.