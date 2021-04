SP disponibiliza pré-cadastro de vacinação pelo WhatsApp; veja como fazer

O governo de São Paulo, em parceira com o WhatsApp, disponibilizou a possibilidade do pré-cadastro para vacinação contra a covid-19 ser realizado por meio do aplicativo de mensagens.

O pré-cadastro não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas permite uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar, segundo o governo estadual, além de contribuir para evitar filas nos postos de vacinação.

O serviço também oferece informações oficiais sobre o programa de imunização estadual, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.

Inédita no Brasil, a iniciativa fará a integração entre o site Vacina Já e o canal oficial do Governo de São Paulo no aplicativo de mensagens. Até esta quinta, 8, cerca de 5,6 milhões de pessoas já efetuaram o pré-cadastro, de acordo com o governo de São Paulo.

A parceria faz parte das iniciativas do WhatsApp no combate ao coronavírus após a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarar emergência mundial de saúde pública em 2020.

“O uso do WhatsApp como canal de comunicação para o pré-cadastro da vacinação reforça o compromisso da empresa em conectar, de forma simples e rápida, seus usuários com fontes confiáveis e acessíveis de informação no combate à pandemia. A interface amigável e já conhecida do aplicativo trará mais fluidez para a aplicação das vacinas. Seguimos trabalhando para oferecer mais serviços e utilidade ao cidadão pelo canal do Estado de São Paulo no WhatsApp”, afirmou Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil.

A empresa afirma já ter criado mais de 100 outros chatbots para funcionar junto de organizações de saúde e autoridades oficiais em mais de 45 países.

Como fazer o pré-cadastro pelo WhatsApp

O número oficial utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo dentro do WhatsApp é +55 (11) 95220-2923. Você pode clicar aqui para iniciar a conversa.

Vacinação

Segundo o balanço divulgado ontem, 8, pelo consórcio de imprensa, o governo de São Paulo já aplicou 7.264.706 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Ao todo, 5.291.568 pessoas receberam apenas a primeira dose, 11,43% da população do estado e 1.973.138 receberam ambas as doses necessárias, cerca 4,26% da população de São Paulo.