São Paulo vai receber 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1

A capital paulista irá receber 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1 do Instituto Butantan. O primeiro lote com 400 mil imunizações será entregue nesta quinta-feira, 23. Com isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) espera iniciar a vacinação no dia seguinte, sexta-feira, 24. As 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar das 7h às 19h.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Assine a EXAME

As doses serão destinadas às pessoas que ainda não se vacinaram em 2021. Gestantes, puérperas, lactantes, idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos completos fazem parte do grupo prioritário. Assim que chegar nova remessa das doses, a SMS fará nova divulgação sobre os públicos-alvos.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Instituto Butantan atendeu a um pedido da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da SMS, que "enviou ofício solicitando doses adicionais da vacina contra a gripe, na tentativa de amenizar o quadro preocupante de aumento no número de casos de pacientes com sintomas respiratórios, nos últimos dias", disse em nota.

Em novembro de 2021, a SMS registrou um total de 111.949 atendimentos de pessoas com sintomas gripais, sendo 56.220 suspeitos de covid-19. Neste mês, até terça-feira, 20, a pasta registrou um total de 170.259 pessoas com quadro respiratório, sendo 79.482 suspeitos de covid-19.

Na semana passada, a SMS, por meio da Covisa, fez o mesmo pedido ao Ministério da Saúde. Neste ano, 4,5 milhões de pessoas foram imunizadas contra a gripe H1N1 na cidade de São Paulo.