São Paulo chega ao 3º lugar em ranking mundial de vacinação

O estado de São Paulo estaria em 3º lugar entre as nações que mais vacinaram contra covid-19 no mundo -- se fosse um país. Dados do Vacinômetro mostram que o estado tem 77,81% da população vacinada com as duas doses. Em comparação a países com população igual ou superior a 40 milhões de pessoas, SP estaria atrás somente da Coreia do Sul (81,25%) e da Espanha (80,66%).

Em seguida, estão Japão (77,79%), China (74,53%), Itália (73,37%), França (70,8%), Alemanha (68,99%), Reino Unido (68,53%), Brasil (65,15%) e Estados Unidos (60,37%) - os percentuais são atualizados periodicamente pelo portal Our World In Data, da Universidade de Oxford.

Daqui para frente, o estado continua aplicando a terceira dose da vacina (ou dose de reforço) quatro meses após a segunda dose, no caso de quem tomou as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou do Butantan. A redução (de 5 para 4 meses) aconteceu no dia 2 de dezembro, segundo informações divulgadas pelo estado. Para quem tomou a vacina da Janssen, a dose adicional pode ser tomada dois meses depois da dose única.

Nesta segunda-feira (13), o Vacinômetro registra 81 milhões de doses aplicadas nos 645 municípios paulistas, com 84,9% da população protegida por ao menos uma dose de imunizante.