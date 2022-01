Rodízio de veículos em São Paulo volta a valer nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 17, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo voltará a vigorar, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Em São Paulo, o rodízio estava suspenso desde o dia 20 de dezembro (por conta das festas de fim de ano e férias escolares).

Durante os horários de rodízio, os veículos são impedidos de circular no centro expandido. A restrição é válida somente de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.

Dias da semana e veículos que não devem circular:

Segunda-feira: placas de final 1 e 2;

Terça-feira: placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: placas de final 9 e 0.

