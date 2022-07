Rio de Janeiro amplia 4ª dose da vacina contra covid-19 para pessoas acima de 18 anos

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na manhã desta quinta-feira, 28, a ampliação do calendário de vacinação com a segunda dose de reforço (DR2) contra a covid-19 para todas as pessoas com 18 anos ou mais. A mudança vale já a partir de hoje.

Os critérios para a DR2 são os mesmos das demais faixas: ter recebido a DR (primeiro reforço) há quatro meses ou mais, não pode estar com sintomas gripais e em caso de resultado positivo para a covid-19 recentemente, é preciso aguardar pelo menos 30 dias para receber a dose.

Para se vacinar, deve ser apresentado na unidade de saúde documento de identidade, número do CPF e caderneta de vacinação.

Aos sábados, as unidades de saúde promovem a vacinação contra a covid-19 das 8h ao meio-dia. Os endereços podem ser consultados em coronavirus.rio/vacina/.

