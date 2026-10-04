Resultado Senador de Minas Gerais 2026: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) são eleitos

Os candidatos Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) foram eleitos senadores da República pelo estado de Minas Gerais nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 98,36% das urnas apuradas, Domingos Sávio (PL) obteve 24,33% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Marília Campos (PT), que recebeu 19,39%.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Pleito de Minas Gerais teve 17 nomes disputando o cargo de senador da República:

AÉCIO NEVES 456 CUIDAR DE MINAS

ANA LUIZA DO MLB 808 UP

ARCANJO PIMENTA 155 MDB

ÁUREA CAROLINA 500 PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR

CARLIN MOURA 700 AVANTE

CARLOS VIANA 555 PSD

DOMINGOS SÁVIO 222 PL

FIDÉLIS ALCÂNTARA 800 UP

JORDANO METALÚRGICO 160 PSTU

JUÍZ RAMON MOREIRA 277 DC

MANOEL CARVALHO 150 MDB

MARCELO ARO 111 FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)

MARCELO HERINGER 123 CUIDAR DE MINAS (INAPTO)

MARCO ANTÔNIO SUPERMAN 300 NOVO

MARÍLIA CAMPOS 131 PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR

TIÃO PESSOA 290 PCO

VICTÓRIA MELLO VIC 161 PSTU

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.