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Resultado Senador de Minas Gerais 2026: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) são eleitos

Candidatos foram eleitos com mais de 4 milhões e 3,9 milhões de votos, respectivamente

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h20.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 21h21.

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Os candidatos Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) foram eleitos senadores da República pelo estado de Minas Gerais nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 98,36% das urnas apuradas, Domingos Sávio (PL) obteve 24,33% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Marília Campos (PT), que recebeu 19,39%.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Pleito de Minas Gerais teve 17 nomes disputando o cargo de senador da República:

  • AÉCIO NEVES 456 CUIDAR DE MINAS
  • ANA LUIZA DO MLB 808 UP
  • ARCANJO PIMENTA 155 MDB
  • ÁUREA CAROLINA 500 PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR
  • CARLIN MOURA 700 AVANTE
  • CARLOS VIANA 555 PSD
  • DOMINGOS SÁVIO 222 PL
  • FIDÉLIS ALCÂNTARA 800 UP
  • JORDANO METALÚRGICO 160 PSTU
  • JUÍZ RAMON MOREIRA 277 DC
  • MANOEL CARVALHO 150 MDB
  • MARCELO ARO 111 FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
  • MARCELO HERINGER 123 CUIDAR DE MINAS (INAPTO)
  • MARCO ANTÔNIO SUPERMAN 300 NOVO
  • MARÍLIA CAMPOS 131 PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR
  • TIÃO PESSOA 290 PCO
  • VICTÓRIA MELLO VIC 161 PSTU
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Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

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