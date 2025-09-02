Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia quente com temperatura de até 28°C nesta terça, 2

A previsão para esta terça-feira, 2 de setembro de 2025, indica que a temperatura máxima na capital paulista pode alcançar os 28°C. O dia será marcado por muitas nuvens, mas com períodos de sol que vão predominar ao longo do dia, provocando uma elevação gradual da temperatura.

O termômetro pode registrar a mínima de 15°C. No final da tarde, a brisa marítima deve aumentar a quantidade de nuvens, mas não há expectativa de chuva para São Paulo.

Clima estável

Esse cenário faz parte de uma tendência para o início de setembro, caracterizado por dias com sol, temperaturas progressivamente mais altas e tempo seco.

A terça-feira será de clima estável, com uma sensação de conforto nas primeiras horas da manhã, quando as temperaturas são mais amenas.

No decorrer do dia, a umidade relativa do ar diminuirá, com valores chegando a cerca de 30% nas horas mais quentes, o que exige atenção, especialmente para pessoas mais sensíveis a baixas umidades.

Temperaturas dentro da normalidade para a estação

A elevação gradual da temperatura está dentro da normalidade para este período, que marca a transição entre o final do inverno e o início da primavera no estado.

Esse cenário é caracterizado pela combinação de maior incidência solar e atmosferas mais secas, o que resulta em dias progressivamente mais quentes, típicos da nova estação que se aproxima.