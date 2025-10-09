Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: São Paulo deve ter chuva e frio nesta quinta-feira, 9

Chuva persistente, temperaturas amenas e alto índice de umidade marcam o tempo em São Paulo nesta quinta-feira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h18.

Nesta quinta-feira, 9 de outubro, a cidade de São Paulo terá um clima semelhante aos dias anteriores, com predominância de chuva.

De acordo com a previsão do Climatempo, as chuvas serão constantes, acumulando cerca de 15,1 mm, com probabilidade de 99%.

Temperaturas e clima ameno com sensação de frio pela manhã

As temperaturas na capital paulista devem oscilar entre 13°C na madrugada e chegar até 18°C ​​no período da tarde, proporcionando um clima ameno e relativamente confortável.

De madrugada e nas primeiras horas da manhã terão sensação térmica mais baixa, com ar mais frio, o que pode causar uma leve sensação de frescor para quem estiver ao ar livre neste horário.

Condições de vento e umidade

Os ventos soprarão fracos a moderados, vindos do leste-sudeste, com velocidade média de aproximadamente 13 km/h. Já a umidade relativa do ar permanece elevada durante todo o dia, variando entre 68% e 90%.

Essa alta umidade reforça a sensação de ambiente úmido e contribui para a formação e manutenção das nuvens investidas sobre a região.

Céu encoberto e arco-íris inspirador

Apesar do sol nascer às 5h40 e do pôr do sol às 18h08, a intensa cobertura de nuvens e a chuva persistente dificultam a presença de períodos úmidos mais longos.

Por conta desses fatores, a formação de arco-íris durante o dia é considerada provável, mesmo com o volume de chuva previsto.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasChuvasFrio

Mais de Brasil

Em SP, 1 em cada 4 trabalhadores gasta mais de 1 hora no trajeto para empresa

Carro, ônibus ou trem: qual é o transporte mais usado pelos brasileiros para trabalhar?

Mais de 8 milhões de brasileiros demoram mais de 1 hora para chegar ao trabalho, diz Censo

Haddad avalia alternativas após rejeição da MP do IOF

Mais na Exame

Mercados

Wall Street em risco? CEO do JPMorgan alerta para correção no mercado dos EUA

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda mantém viés positivo com euforia no setor de IA, aponta especialista

Brasil

Em SP, 1 em cada 4 trabalhadores gasta mais de 1 hora no trajeto para empresa

Mundo

Discussão sobre prisioneiros pode travar acordo de paz com Israel, diz membro do Hamas