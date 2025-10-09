Previsão do tempo: São Paulo deve ter chuva e frio nesta quinta-feira, 9

Nesta quinta-feira, 9 de outubro, a cidade de São Paulo terá um clima semelhante aos dias anteriores, com predominância de chuva.

De acordo com a previsão do Climatempo, as chuvas serão constantes, acumulando cerca de 15,1 mm, com probabilidade de 99%.

Temperaturas e clima ameno com sensação de frio pela manhã

As temperaturas na capital paulista devem oscilar entre 13°C na madrugada e chegar até 18°C ​​no período da tarde, proporcionando um clima ameno e relativamente confortável.

De madrugada e nas primeiras horas da manhã terão sensação térmica mais baixa, com ar mais frio, o que pode causar uma leve sensação de frescor para quem estiver ao ar livre neste horário.

Condições de vento e umidade

Os ventos soprarão fracos a moderados, vindos do leste-sudeste, com velocidade média de aproximadamente 13 km/h. Já a umidade relativa do ar permanece elevada durante todo o dia, variando entre 68% e 90%.

Essa alta umidade reforça a sensação de ambiente úmido e contribui para a formação e manutenção das nuvens investidas sobre a região.

Céu encoberto e arco-íris inspirador

Apesar do sol nascer às 5h40 e do pôr do sol às 18h08, a intensa cobertura de nuvens e a chuva persistente dificultam a presença de períodos úmidos mais longos.

Por conta desses fatores, a formação de arco-íris durante o dia é considerada provável, mesmo com o volume de chuva previsto.