A prefeitura do Rio lançou, nesta segunda-feira, a central de atendimento médico virtual Telessaúde Rio, serviço inovador que ampliará o acesso à saúde no município por meio da tecnologia. Pacientes que tiveram o acompanhamento médico afetado pela quarentena durante a pandemia da Covid-19, ou mesmo aqueles com dificuldade de acesso por estarem em áreas de risco, poderão continuar com suas consultas de rotina, agora por videoconferência.

A consulta presencial é um momento único e jamais será substituída pela ligação telefônica. Porém, o acompanhamento em momentos difíceis, como o de pandemia, isso sim, pode ser feito. O afastamento social diminuiu o grau de infecção, mas aumentou a gravidade dos pacientes crônicos que deixaram de fazer exame e deixaram de fazer o acompanhamento, – disse o prefeito Macelo Crivella, durante o lançamento do serviço no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Crivella destacou que o Telessaúde Rio ganhou inclusive o apoio dos médicos do CREMERJ (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro).

Mais próximos da população

O teleatendimento será voltado para a atenção primária. A prefeitura já contratou 89 médicos, que atenderão em turnos. A previsão é de que sejam realizadas 10,5 mil consultas por mês.

O paciente poderá conversar com o médico, revisar receitas e até receber no celular a prescrição para retirada da medicação em farmácias públicas e privadas por meio de QR Code.

O padrão da assistência virtual seguirá recomendações e protocolos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que zelam pelas boas práticas no exercício do serviço de telemedicina.

Como acessar o Telessaúde Rio?