Papa Francisco faz mais uma doação de respiradores ao Brasil

O Papa Francisco vai fazer mais uma doação de respiradores ao Brasil, necessários no tratamento de pessoas internadas com covid-19. De acordo com o site Vatican News, o Papa doará 18 ventiladores Draeger para terapia intensiva e seis ecógrafos portáteis Fuji.

Os hospitais que receberão os respiradores serão aqueles indicados pela nunciatura apostólica, órgão diplomático da Igreja, à esmolaria apostólica, órgão de caridade da Igrega Católica. Esta é a terceira doação de respiradores do líder católico ao Brasil. Outros países da América Latina e da África também já receberam os equipamentos.

Em nota divulgada pelo cardeal Konrad Krajweski, a Igreja afirma que o Pontífice “faz um sincero apelo para a generosidade e a solidariedade para com as populações e países que mais sofrem por causa da emergência epidemiológica da covid-19.”

No Brasil, há mais de 3,3 milhões de casos de covid-19 e pelo menos 107.000 vítimas fatais. Os respiradores atuam na oferta de oxigênio aos pulmões, que ficam comprometidos com a doença.