Pandemia já matou no Brasil tanto quanto a Guerra do Paraguai

Depois de superar na sexta-feira a marca de 1 milhão de pessoas infectadas com a covid-19, o Brasil se aproxima hoje de mais um número triste: o de 50.000 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, o coronavírus já está matando no Brasil tanto quanto a Guerra do Paraguai, o pior conflito armado na história da América Latina.

A Guerra do Paraguai completou em março 150 anos (durou de 1864 a 1870). Foi travada entre a chamada Tríplice Aliança (composta por Brasil, Argentina e Uruguai) e o Paraguai, envolvendo disputas políticas, comerciais e territoriais. O número total de baixas é impreciso, mas, segundo uma estimativa do historiador Francisco Doratioto, autor do livro Maldita Guerra, cerca de 50.000 soldados brasileiros morreram no conflito. Dizimado na guerra, o Paraguai perdeu muito mais: algo em torno de 280.000 pessoas, em sua maioria civis.

A pandemia do coronavírus já matou no Brasil mais que o total de pessoas mortas no ano passado inteiro em acidentes de trânsito, a décima principal causa de mortalidade no país. Segundo dados da seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores (DPVAT), 40.721 pessoas morreram no país em 2019 vítimas de acidentes de trânsito.

A covid-19 no Brasil também já matou mais que total de óbitos registrados em 2018 em consequência de insuficiência cardíaca (26.482), doenças do fígado (25.793), doenças do aparelho urinário (19.956), insuficiência renal (15.884) e HIV (11.222), segundo os dados do Datasus, do Ministério da Saúde. No ritmo atual, em poucos dias deve superar também o total de pessoas que morreram no ano vítimas de agressões (55.914).

Até ontem à noite, o Brasil tinha 49.090 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com os dados do consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra. O balanço é feito com base nas informações das 27 secretarias estaduais de Saúde.

Caso mantenha a média dos últimos dias, o Brasil se torna hoje o segundo país do mundo a ultrapassar a marca de 50.000 óbitos. O número real de mortes, no entanto, provavelmente é muito maior. Oficialmente, o primeiro país a atingir essa marca foram os Estados Unidos, no dia 23 de abril. Os Estados Unidos continuam liderando as estatísticas de vítimas da pandemia, com quase 2,3 milhões de casos confirmados e 121.400 mortes.

Nos últimos sete dias, porém, morreram 4.582 pessoas por covid-19 nos Estados Unidos, ou 655 óbitos por dia. No Brasil, foram 7.189 óbitos no mesmo período, média de 1.207 por dia.