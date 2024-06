Padilha diz que Lula ‘acabou com gastança do governo anterior’ e descarta mudança no arcabouço

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o governo não discute mudanças no arcabouço fiscal e argumentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “acabou com a gastança” da gestão anterior.

— O presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. Quem acabou com a gastança e com a irresponsabilidade fiscal feita pelo governo anterior foi o presidente Lula — declarou Padilha, após reunião da coordenação política do governo, no Palácio do Planalto.

Ao sair da mesma reunião, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o presidente Lula ficou "mal impressionado" com o aumento de subsídios no país. Os números representam renúncias fiscais e benefícios financeiros concedidos pelo governo.

O ministro ainda acrescentou que qualquer debate sobre o orçamento do ano que vem será feito na discussão da peça orçamentária, a ser enviada ao Congresso no fim de agosto.

— Qualquer fala sobre estrutura do orçamento do ano que vem é mera especulação.

Segundo Padilha, não chegou à mesa do presidente ainda qualquer proposta de mudança das linhas do orçamento. Ele disse também que “em nenhum momento discutimos mudanças no arcabouço fiscal”.

— O governo sempre vai trabalhar pela qualidade dos gastos. O governo fechou várias torneiras de auxílios criados de forma irresponsável, de execução de fraudes. O governo vem o tempo todo perseguindo a responsabilidade fiscal combinada com a responsabilidade social.