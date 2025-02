Calor de até 44ºC e temporais ameaçam várias regiões do país; veja a previsão do tempo

A semana começa com avisos de chuvas intensas no Rio Grande do Sul e no Norte do país, nos estados do Pará e do Amapá, e também em boa parte do Amazonas e do Maranhão.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o grau é de perigo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. No resto das regiões Sul e Norte, há um "perigo potencial" de chuvas intensas.

Entre os estados que serão atingidos pela onda de calor nos próximos dias estão São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Bahia. A expectativa do Inmet é que a média climatológica suba em até 5º, em comparação com a semana passada.

"Esta deverá ser a terceira onda de calor no país desde o início de 2025. Em janeiro, a primeira onda de calor aconteceu entre os dias 17 e 23 e, a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro", destacou o Inmet em publicação em seu site. No Rio de Janeiro, a previsão acima dos 40 graus para esta semana pode colocar a cidade em um índice nível 4 de calor (NC4). A máxima para esta segunda-feira, na capital fluminense, é de 44ºC.

Em São Paulo, a hidratação constante é recomendação da Defesa Civil diante de altas temperaturas. O órgão recomenda ainda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h, e utilize protetor solar, roupas leves e bonés ou chapéus. O órgão recomenda ainda uma atenção especial na hidratação de idosos, crianças e animais de estimação.

Temperaturas nas capitais esta semana