Morre aos 82 anos Benedito de Lira, pai de Arthur Lira e prefeito de Barra de São Miguel

Morreu nesta terça-feira o ex-senador e prefeito da cidade de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira (PP-AL), aos 82 anos. O político alagoano é pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Biu, como era conhecido, não compareceu à solenidade da própria posse em Barra de São Miguel, no último dia 1º, em função de complicações no seu estado de saúde. Na noite do dia 31 de dezembro, ele foi submetido a uma cirurgia. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada pela assessoria da presidência da Câmara dos Deputados.

"Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje, aos 82 anos. Um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma meu coração e da nossa família. Mas ele, o nosso Biu de Lira, nos ensinou a enfrentar as frustrações, a levantar a cabeça e seguir em frente. Homem honrado, lutador, fez de sua vida exemplo de superação permanente. Sempre comprometido com os mais humildes, o que não faltava ao nosso Biu era disposição para salvar e melhorar a vida das pessoas. Lutou até o fim, manteve-se firme no trabalho até as últimas forças. Já estamos com muitas saudades, meu velho! Estarei aqui, com os seus, preservando seu legado, trabalhando duro e com honradez. Obrigado por tudo, meu pai. Descanse em paz nas mãos de Deus!"

Ele chegou à convenção que marcou o início dos trabalhos pela sua reeleição, caminhando ao lado do filho com auxílio de uma muleta. Nos eventos de campanha, Biu exibiu dificuldades para fazer uma dancinha com passos de forró, sua marca registrada em eleições anteriores.

Com voz embargada, Lira explicou a ausência do pai na cerimônia de posse.

"Todos batalharam para que tivesse a continuidade do trabalho que é desempenhado pelo ex-senador e atual prefeito da Barra de São Miguel, Benedito de Lira. Que deveria estar sentado nessa cadeira, e não por força de sua vontade, mas por motivos que absolutamente independem de sua vontade pessoal, fez uma pequena cirurgia. Nós passávamos o réveillon juntos. A cirurgia foi feita com sucesso. Nosso pai se recupera rapidamente para que possa voltar a assumir o mandato que o povo da Barra lhe deu pela segunda vez", disse o presidente da Câmara, na ocasião, sem explicar o motivo do procedimento cirúrgico.

Com a ausência de Biu, o assento que o prefeito deveria ocupar na cerimônia de posse ficou vago, e Lira sentou-se na ponta oposta da mesa de autoridades.