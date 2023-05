Maduro chega ao Brasil para reunião com Lula nesta segunda-feira

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou na noite deste domingo, dia 28, a Brasília. Ele deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 29, e participa da cúpula dos países sul-americanos na terça-feira, dia 30, na capital.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 11 presidentes estarão presentes no evento que deve ocorrer na terça-feira, em Brasília.

Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff (PT). "Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente. Estar ciente!", publicou Maduro nas redes sociais.

O Itamaraty informou que os dois presidentes deverão debater os avanços no processo de normalização das relações bilaterais - iniciado em 1º de janeiro último -, incluindo a reabertura das respectivas embaixadas e setores consulares e a recente designação do Embaixador da Venezuela no Brasil.

Sob Jair Bolsonaro (PL), as relações do Brasil com a Venezuela chegaram a ser cortadas, com o fechamento da embaixada brasileira em Caracas e o diálogo firmado com a oposição, por meio de enviados de Juan Guaidó.

Contato diplomático

Após a posse de Lula, o governo reabriu a embaixada brasileira e restabeleceu o contato diplomático com o país vizinho.

Maduro chegou a Brasília no domingo em um avião da empresa estatal venezuelana Conviasa, acompanhado da esposa, Cilia Flores, e foi recebido no aeroporto pela secretária de América Latina e Caribe, Gisela Padovan, e pelo embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vicente Vadell.