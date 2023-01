Lula se encontra com centrais sindicais nesta quarta-feira para discutir salário-mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro com sindicalistas nesta quarta-feira, 18, para discutir a política de valorização do salário-mínimo. Dirigentes de centrais sindicais serão recebidos no Palácio do Planalto. Lula deve encontrá-los às 11h, no Salão Nobre.

Em dezembro, Lula prometeu aumentar o salário-mínimo para R$ 1.320, valor acima dos R$ 1.302 previstos no Orçamento de 2023, mas a mudança ainda depende de uma proposta formal do governo que ainda não foi enviada. As centrais sindicais, porém, consideram o reajuste baixo e pedem uma atualização para R$ 1.342.

O governo precisa encontrar espaço orçamentário para incluir o aumento. O custo para reajustar o salário-mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 é calculado em R$ 7,7 bilhões, valor acima dos R$ 6,8 bilhões previstos na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, aprovada no final do ano passado.

A ideia das centrais sindicais é abrir uma mesa de negociação com o governo para analisar uma política de valorização do salário-mínimo e garantir que o valor será reajustado acima da inflação todos os anos. Na quinta-feira, 19, os dirigentes devem se encontrar com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar do assunto.