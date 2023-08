Lula inaugura infovia no Pará para levar internet a 3 milhões de pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Comunicações Juscelino Filho inauguram nesta segunda-feira, 7, a Infovia 01, em Santarém, no Pará. O projeto prevê internet banda larga para 3 milhões de brasileiros.

O evento que abre a semana de trabalhos do presidente no Norte do Brasil, região que recebe os Diálogos Amazônicos e a Cúpula da Amazônia, ocorre na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Por meio de um cabo de fibra óptica implantado no leito dos rios amazônicos com 1.100 quilômetros de extensão, a Infovia 01 vai levar conexão à internet às cidades de Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa, no Pará, além de Parintins, Urucurituba, Itacoatiara e Autazes, no Amazonas. Cada uma terá uma rede metropolitana própria, que vai levar internet às escolas, unidades de saúde e segurança e demais equipamentos públicos.

O projeto faz parte do programa Norte Conectado. No total, serão oito infovias com cabos compostos por 24 pares de fibra óptica. Cada par possui capacidade de até 20Tb por segundo, ou seja, pode transmitir simultaneamente o equivalente a 200 mil vídeos de streaming em HD com altíssima qualidade. Os cabos foram feitos para durar pelos menos 25 anos submersos.

Segundo o Ministério das Comunicações, o objetivo é atender 59 municípios e beneficiar 10 milhões de pessoas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O programa conta com investimento de R$ 1,3 bilhão. "Já entregamos duas Infovias e outras seis estão em andamento. Toda essa estrutura vai mudar a realidade das pessoas que vivem na região Norte do país", disse Juscelino Filho em entrevista na última sexta-feira, 4.

O ministério também defende que como a rede não será enterrada ou posteada, 68 milhões de árvores da região serão preservadas.

Cúpula da Amazônia

Nos dias 8 e 9, o presidente da República estará em Belém para a Cúpula da Amazônia, última agenda na região.

O evento receberá chefes de estado dos oito países que possuem a floresta no seu território, além da sociedade civil. O objetivo é definir políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região.