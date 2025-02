Lula diz que pesquisas eleitorais valem apenas depois que campanha começa

Após uma pesquisa Genial/Quaest indicar queda em sua aprovação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 6, que os levantamentos só fazem efeito depois que as campanhas eleitorais começam.

"É muito distante do processo eleitoral para ficar discutindo pesquisa. Temos que dar tempo ao tempo, a pesquisa de verdade começa a fazer efeito a partir do momento em que a campanha começa. O restante é estatística que temos que respeitar, mas que não podemos levar tão a sério", disse o presidente em entrevista a rádios de Salvador nesta manhã.

Lula acrescentou que ainda não é o momento de tratar da disputa eleitoral. Em reunião ministerial no início do ano, no entanto, ele havia afirmado que 2026 já havia começado, em referência ao ano eleitoral.

"Ninguém é candidato com tanto tempo de antecedência. Na hora que o povo tem que votar para governar o país, o povo não é bobo. Estou consciente disso, as eleições estão muito longe e é muito difícil dizer quem vai ganhar ou perder. Se depender de mim, o negacionismo nunca mais governa esse país".

Pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada mostrou que o índice de aprovação ao governo Lula recuou cinco pontos, de 52% para 47%, e ficou pela primeira vez atrás do percentual dos que reprovam a atual gestão. Segundo o levantamento, 49% agora dizem desaprovar a atuação do presidente, dois pontos a mais do que o índice dos que aprovam.

Lula concede entrevista a rádios baianas nesta quinta-feira, um dia após falar com veículos mineiros. As conversas com jornais regionais fazem parte da estratégia de comunicação do governo e foram retomadas após a cirurgia na cabeça feita pelo petista em dezembro.

O presidente também retoma, hoje, a agenda de viagens nacionais. Nos últimos meses, o petista ficou em Brasília se recuperando do procedimento. Ele foi liberado pela equipe médica para retomar as viagens e os exercícios na última semana.

Hoje Lula vai ao Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB).