Justiça libera R$ 2,3 bilhões para pagamentos de atrasados do INSS

Valor é referente aos processos ganhos em novembro; mais de 150 mil segurados serão contemplados

INSS: O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou um novo lote para quitar os pagamentos atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

SBT News
SBT News

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06h26.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou um novo lote para quitar os pagamentos atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, R$ 2,3 bilhões serão destinados aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) para que paguem as ações de benefícios previdenciários e assistenciais de 152 mil segurados.

Quem tem direito aos pagamentos são os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em novembro de 2025, sem possibilidade de recurso. As ações envolvem benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os pagamentos serão realizados em janeiro de 2026, mas a data depende de cada TRF. Os valores serão depositados em uma conta aberta pelo tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

Para consultar a data de saque do pagamento é preciso acessar o site do TRF responsável pelo processo. Você pode pesquisar usando o CPF do beneficiário, o número da ação judicial ou dados do advogado, como o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Quantia paga pela Justiça Federal em cada região

TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição no DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

  • Geral: R$ 885.265.906,53
  • Previdenciárias/Assistenciais: R$ 736.597.721,82 (38.468 processos, com 46.883 beneficiários)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

  • Geral: R$ 241.907.013,61
  • Previdenciárias/Assistenciais: 176.759.801,59 (7.936 processos, com 11.353 beneficiários)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

  • Geral: R$ 453.111.370,35
  • Previdenciárias/Assistenciais: R$ 422.378.594,42 (350.271.441,49 (11.282 processos, com 14.784 beneficiários)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

  • Geral: R$ 555.207.617,02
  • Previdenciárias/Assistenciais: R$ 477.853.769,38 (24.052 processos, com 33.182 beneficiários)

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

  • Geral: R$ 418.398.758,48
  • Previdenciárias/Assistenciais: R$ 369.466.946,18 (18.686 processos, com 30.961 beneficiários)

TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG)

  • Geral: R$ 266.819.407,47
  • Previdenciárias/Assistenciais: R$ 243.089.652,97 (12.596 processos, com 15.181 beneficiários)
