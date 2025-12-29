Justiça libera R$ 2,3 bilhões para pagamentos de atrasados do INSS

Para consultar a data de saque do pagamento é preciso acessar o site do TRF responsável pelo processo. Você pode pesquisar usando o CPF do beneficiário, o número da ação judicial ou dados do advogado, como o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Quantia paga pela Justiça Federal em cada região

TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição no DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 885.265.906,53

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 736.597.721,82 (38.468 processos, com 46.883 beneficiários)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Geral: R$ 241.907.013,61

Previdenciárias/Assistenciais: 176.759.801,59 (7.936 processos, com 11.353 beneficiários)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Geral: R$ 453.111.370,35

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 422.378.594,42 (350.271.441,49 (11.282 processos, com 14.784 beneficiários)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

Geral: R$ 555.207.617,02

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 477.853.769,38 (24.052 processos, com 33.182 beneficiários)

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 418.398.758,48

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 369.466.946,18 (18.686 processos, com 30.961 beneficiários)

TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG)

Geral: R$ 266.819.407,47