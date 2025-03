CADU Digital: saiba como funciona o app que conecta cidadãos aos serviços públicos municipais

O CADU Digital é uma ferramenta desenvolvida para ser utilizada em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Ele visa integrar cidades e cidadãos focando no atendimento dos serviços públicos de cidadania oferecidos pelos municípios. O aplicativo é uma solução criada pela UniCidades, para facilitar o acesso a diversos serviços públicos locais sem a necessidade de deslocamento físico até unidades de atendimento.

Para que serve o CADU Digital

O CADU Digital serve para proporcionar aos cidadãos uma plataforma centralizada onde eles podem:

Criar e manter seu cadastro: facilita a gestão dos dados pessoais e familiares.

Abrir protocolos: permite que os usuários iniciem processos administrativos de forma digital.

Registrar reclamações na ouvidoria: oferece um canal para que os cidadãos expressem suas opiniões ou reclamações sobre serviços públicos.

Acessar serviços como agendamento de consultas: permite que os usuários marquem consultas médicas ou outros serviços de saúde de forma remota.

Visualizar carteira de vacinação: oferece acesso às informações de vacinação dos usuários e de seus familiares.

Acessar notícias do município: mantém os cidadãos informados sobre eventos e novidades locais.

A proposta do aplicativo é ampliar a eficiência da gestão pública, reduzindo a burocracia e otimizando o tempo dos cidadãos.

Como usar o CADU Digital

Para utilizar o CADU Digital, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo: acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (Apple Store ou Google Play) e baixe o CADU Digital.

Instale e abra o aplicativo: após a instalação, abra o aplicativo e explore as funcionalidades disponíveis.

Acesse os serviços: navegue pelas diferentes seções do aplicativo para acessar os serviços que você precisa, como agendamento de consultas ou visualização de notícias locais.

Atualize seus dados: certifique-se de que seus dados estão atualizados para garantir o acesso correto aos serviços.

Interaja com a comunidade: utilize o aplicativo para registrar suas opiniões ou reclamações na ouvidoria, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos.

A navegação intuitiva do app permite que até usuários com pouca familiaridade com tecnologia consigam utilizá-lo.

Privacidade, segurança e avaliações

O aplicativo coleta dados como informações de contato e conteúdo do usuário, mas é importante verificar a política de privacidade para entender como esses dados são gerenciados e compartilhados.

A transparência na gestão das informações é um diferencial relevante do CADU Digital.

Os usuários consideram geralmente o CADU Digital como um aplicativo útil e fácil de usar, especialmente para serviços de saúde pública. No entanto, é importante estar atento às atualizações e melhorias contínuas para garantir a melhor experiência possível.