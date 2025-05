Governo do Rio deve reduzir passagens de metrô e trens para R$ 4,70, mesmo com as contas no vermelho

No muro que cerca a sede do MetrôRio, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, uma pichação chama a atenção: “R$ 7,90. Tá caro”. Os valores das tarifas de trem e metrô causam insatisfação de usuários, que também enfrentam superlotação e sofrem com a queda na qualidade dos serviços. Diante desse cenário, mesmo com orçamento no vermelho em R$ 14,6 bilhões este ano, o estado acena com a possibilidade de reduzir para R$ 4,70 as passagens de trem e metrô, assim como foi feito nas barcas, em março. A expectativa do secretário estadual de Transportes, Washington Reis, é de que a diminuição das tarifas acarretaria num aumento de 500 mil passageiros por dia nos transportes sobre trilhos: o número de usuários do metrô passaria de 650 mil para 900 mil, e de trens, de 358 mil para 600 mil.

Segundo Reis, a medida custaria aos cofres públicos R$ 300 milhões este ano e R$ 500 milhões em 2026, e os recursos viriam do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). A implementação do projeto depende da assinatura de decreto pelo governador Cláudio Castro (PL). O estado, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre a data em que a medida será implantada.

— É pouco dinheiro diante do benefício. Mais pessoas serão atraídas para o sistema de alta capacidade, e se consegue tirar carros das ruas — argumenta o secretário.

Em 2023, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou a reestruturação do FECP e tornou mais abrangente suas aplicações. Ele já é usado, por exemplo, para custear o Bilhete Único Intermunicipal. E, no fundo, há cerca de R$ 5 bilhões, de acordo com Reis.

Especialistas citam desafios e fazem sugestões para a aplicação da chamada Tarifa RJ em metrô e trem. Vice-presidente da Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSD) pondera que o déficit orçamentário do estado projetado para este ano, de R$ 14,6 bilhões, é um complicador:

— Pode ser que diminua o rombo. Mas, de qualquer jeito, o estado vai fechar com mais de R$ 5 bilhões no vermelho.

Qualidade criticada