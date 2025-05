Fraude no INSS: veja calendário da devolução de R$ 242 milhões para aposentados e pensionistas De acordo com o INSS, os valores foram retidos porque a folha de pagamentos do mês já havia sido processada antes da determinação do bloqueio dos descontos associativos pelo governo. O montante será de R$ 292 milhões

Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)