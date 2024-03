Eleições: Tabata Amaral, pré-candidata à prefeitura de SP, é entrevistada da Exame nesta segunda

Atuação na Câmara dos Deputados, buscas por apoios e as principais propostas da futura campanha serão os temas discutidos com a deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, no programa Eleições 2024, nesta segunda-feira, 18, às 13h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Tabata tem 30 anos, é formada em ciências políticas pela Universidade Harvard. Entrou na política em 2018, quando foi eleita deputada federal pelo PDT com 264 mil votos. Em 2021, entrou com recurso e mudou para o PSB. Pelo novo partido, foi reeleita em 2022 com 337 mil votos.

Uma das principais bandeiras de sua atuação parlamentar é a educação. Tabata é membro da comissão de Educação, Mulheres, Meio Ambiente e Constituição e Justiça, além de chefiar a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e Economia da EXAME, e Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME em São Paulo.